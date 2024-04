Legisladores evistas aseguran que el Gobierno politiza el caso del hotel Las Américas para afectar a Evo Morales

El senador Loza habla con los medios esta mañana, en una conferencia.

Fuente: Brújula Digital

Legisladores evistas aseguraron que el Gobierno politiza el caso del hotel Las Américas para afectar al expresidente Evo Morales y evitar su postulación en las elecciones generales del próximo año.

“Esto es una nueva receta, esto es una nueva instrucción política del Gobierno mediante el ministro de Justicia (Iván Lima) para destruir legalmente a Evo Morales”, aseguró esta mañana en conferencia de prensa el senador Leonardo Loza.

Agregó que el Ejecutivo no busca ni investigar ni justicia tras lo ocurrido en el operativo del 16 de abril de 2009, sino “todo se trata de una actitud netamente política”.

“Ese tema estaba cerradísimo, se había aclarado en su debido tiempo. Yo creo que el Gobierno tiene una idea de resucitar este tema de lo que no hay; sé que no es cuestión de la Justicia, sé que es una decisión e instrucción política del Gobierno hacia la Justicia para que revivan y afecten la imagen de Evo Morales”, declaró el legislador en una rueda de prensa.

Por eso, dijo, que el Gobierno es cobarde “porque tiene miedo a Evo Morales, se desespera del crecimiento, la aceptación del pueblo boliviano hacia Evo Morales, y por eso están asustados y atacan con una cosa, otra cosa”.

En similar tono, el diputado Santos Mamani asegura que todo es un asunto político que está operado por el Ministro de Justicia.

“¿Por qué no lo han hecho 2020? ¿Por qué no lo han hecho 2021? ¿Por qué no lo han sacado 2022? Resulta que ahora lo sacan. Justamente un escenario preelectoral en el país. Esta es una cuestión donde están politizando la justicia”.

Mamani aseguró que el Gobierno busca confundir a la opinión pública para que no se discuta de la crisis económica y de otros temas que actualmente afectan al país.

Este lunes el ministro Lima enfatizó que no puede haber una “carta de privilegiados” y “ciudadanos todopoderosos” frente a la justicia.

“Lo que quiere el pueblo boliviano es que no haya castas de privilegiados que se sientan todopoderosos frente a la ley. La ley es para cumplirse y todo boliviano que sea citado por el Ministerio Público debe acudir”, dijo el ministro Lima.

Este domingo, el expresidente Morales dijo que no irá a declarar si lo convocan por el caso del hotel Las Américas y desafío a “que me metan a la cárcel” a tiempo de que aseguró que no huirá del país.

“Yo veo una total desesperación en el Gobierno en investigar, que nos investiguen. Quiero decirle que me citen, no me voy a presentar (ante autoridades judiciales), que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional”, afirmó Morales este domingo en el programa que tiene en la radio Kawsachun Coca.

El 16 de abril de 2009, el gobierno de Morales ordenó un operativo en el hotel Las Américas para desarticular a una supuesta célula terrorista. Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosy y Michael Dwyer murieron con tiros en la espalda y Mario Tadic y Elöd Tóásó fueron encarcelados y, según denunciaron, torturados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado boliviano, en 2022, investigar las torturas y ejecuciones extrajudiciales del caso y resarcir económicamente a las víctimas.

Este sábado, Tadic y Tóásó informaron que una fiscal de Santa Cruz abrió causa para investigar los sucesos y ayer, el Ministerio Público determinó crear una comisión de fiscales especializados.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el senador Loza defendió el accionar de Morales en 2009 y dijo que “no actuó como persona particular. Actuó como Presidente del Estado, actuó como gobierno democráticamente electo por el pueblo boliviano. Además de eso, conservó la integridad del territorio nacional. Conservó la vida de los bolivianos y bolivianas, de aquellos que desde afuera pretendían dividir Bolivia, separar Bolivia, ensangrentar Bolivia”.

