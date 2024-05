Leitao: «Queremos coronar esta gran campaña con una Copa Libertadores»

Fuente: lostiempos.com

“Queremos coronar esta gran campaña con el campeonato. Queremos asegurar esa Copa Libertadores y con ello tener un colchón económico importante para seguir con este proyecto. Tenemos esa responsabilidad tremenda”, sostuvo Leitao.

El estratega manifestó que no era la forma en la que querían clasificarse a la final, después de caer (3-1) en Sucre ante Independiente, pero que encararán los duelos ante Universitario de Vinto como los más importantes de la historia de San Antonio.

“San Antonio va a encarar estos dos partidos como los más importantes en la historia de la institución. Los jugadores también así lo toman, como los partidos más importantes de su carrera, vamos a tratar de estar a la altura”, dijo.

Leitao pidió a la hinchada de Wilstermann, conocidos como los Gurkas, que le brinden su apoyo, por su pasado en el Aviador.

“Apelo acá a la gente que me quiere de Wilstermann, que los Gurkas estén en el estadio apoyándonos. Hoy por hoy, espero que los Gurkas apoyen a San Antonio, para que podamos ver también a un Félix Capriles lleno, como tiene que ser una final. Pablo Godoy (técnico de la U) no puede pedir el apoyo de los Gurkas, porque él no tiene una historia en Wilster, así que los Gurkas saben a quién tienen que apoyar”, señaló.