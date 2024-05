Senador Montero anuncia acciones jurídicas para garantizar las elecciones judiciales

El diálogo convocado por el vicepresidente fracasó porque se negó a convocar al pleno legislativo para tratar la continuidad de esos comicios y las leyes 073 y 075

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El jefe de bancada de la agrupación Creemos en el Senado, Henry Montero, informó este jueves que esa tienda política tomará acciones legales para asegurar la continuidad de las elecciones judiciales, después de una fallida reunión en instalaciones de la vicepresidencia que, según él, confirmó una vez más que al ala arcista del Movimiento al Socialismo no le interesa la culminación de esos comicios.

Tras cuatro horas, la reunión convocada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con representantes de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria (MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos), no arribó a ningún acuerdo; los asambleístas expresaron su molestia por el desinterés mostrado por David Choquehuanca para buscar una solución a la paralización del proceso y tratar las leyes 073 y 075.

“Hemos reafirmado nuestra tesis de que el Movimiento al Socialismo (MAS) a la cabeza de Arce Catacora no quiere que exista elecciones judiciales porque estas autoridades (magistrados prorrogados) están siendo muy útiles para las intenciones que tiene como gobierno el MAS. Choquehuanca no quiere asumir su rol constitucional de poder convocar a una asamblea legislativa para tratar estos temas”, narró.

Ante la falta de consenso, Choquehuanca optó por delegar la continuidad del proceso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al pedir a esa instancia que se pronuncie de forma inmediata sobre la resolución pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que determinó la inaplicabilidad de la Ley 1549 porque no respetó ‘la igualdad material de las personas basada en la realidad de cada departamento’.

Foto: captura pantalla

El otro punto que determinó el quiebre fue la negativa del vicepresidente a convocar a una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar las leyes 073 y 075, que buscan terminar con la prórroga del mandato de los magistrados y vocales del Órgano Judicial; según Montero, la intención es que se eche ‘agua bendita’ a la determinación tomada por esas autoridades para extenderse en sus funciones.

“No puede ser que le roguemos al señor Choquehuanca para que cumpla su rol constituciones, le pregunté si iba a convocar a sesión de la asamblea y dijo que no la iba a convocar y se acabó la charla, no seremos parte de ese circo de que él quiere dialogar, que quiere reflexionar; nosotros no nos vamos a prestar a ese juego, vamos a acudir a todas las instancias jurídicas y, sobre todo, a las denuncias internacionales de lo que está ocurriendo en el país en materia judicial”, advirtió.

El asambleísta de la oposición criticó la determinación de Choquehuanca de acudir al TCP para que emita el fallo sobre la paralización de los comicios judiciales dispuesta por la Sala Constitucional de Pando, aun cuando son esos magistrados quienes ‘pisotearon la Constitución Política del Estado’ (CPE) al utilizar su condición de tribunos para prorrogar su mandato, pese a que la ley de leyes ordenaba que su mandato feneció el 2 de enero.

Foto: captura pantalla

Al respecto, en las pasadas horas, senadores evistas en coordinación con las fuerzas de oposición interpusieron una acción de cumplimiento en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz, contra el presidente nato de la asamblea, David Choquehuanca, por no convocar a una sesión plenaria durante cinco meses para tratar los proyectos de ley 073 y 075, tal cual establece el artículo 163, numeral 7, de la CPE.

“No tenemos mucha esperanza porque ha caído en una sala que está emitiendo todo lo contario a la oposición y a quienes queremos que exista la recuperación de la democracia con órganos judiciales independientes; (…) pero vamos a agotar todas las instancias que nos de la Constitución, nos preocupa que ya no estamos en un estado democrático, estamos en un estado dictatorial, el señor Arce ha decidido gobernar bajo decretos”, alertó.