Liberan a anciano acusado de abuso sexual a un bebé de 8 meses

La madre denunció que encontró a su bebé llorando y en ropa interior junto a su hermanito de tres años.

Fuente: Red Uno

Cochabamba, Bolivia.-

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, confirmó la liberación del hombre, de 71 años, acusado de abuso sexual a un bebé de 8 meses de edad. El Ministerio Público apelará a la determinación de la Justicia.

El hecho ocurrió en Tarata durante el fin de semana y el hombre que es abuelo de la presunta víctima, quedó bajó el cuidado de los dos hijos de su hijastra, un bebé de 8 meses y un niño de tres años, y cuando retornó a recogerlos, los encontró llorando y en ropa interior.

Gonzales señaló que un tema de abuso sexual no siempre deja marcas, ya que se trata de toques, por lo que continuarán con el caso, hasta que se establezca la verdad histórica de los hechos.

“Existe una versión de la madre y las circunstancias de que hubiera sido encontrado el adulto mayor junto al infante de 8 meses y el hermanito mayor de 3 años, sin embargo, el estudio médico forense establece que no existe mayor particularidad, no se olviden que el abuso sexual no tiene que ver mayores daños, simplemente son toques que se pudieron haber realizado en la humanidad del infante, por lo cual el Ministerio Público, bajo la debida diligencia, está realizando la investigación correspondiente, y en el marco de la objetividad se definirá en función a los datos que se den en el curso de la investigación”, añadió Gonzales.