Litio: Fiscalía apunta a 3 altos ejecutivos de Recursos Evaporíticos, una empresaria y 7 técnicos

Tres altos ejecutivos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), siete técnicos que estaban a cargo de adjudicación de los contratos y la represente de la empresa Gerimex SRL, son señaladas en la investigación que abrió el Ministerio Público por las presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas de evaporación, que dota de materia prima al complejo industrial de litio.

Una de las 18 piscinas inoperables. Foto: YLB

Fuente: ANF

De acuerdo al requerimiento fundamentado de aprehensión a la que accedió la ANF establece la responsabilidad de los 10 exfuncionarios de Recursos Evaporíticos y la representante de la empresa que se adjudicó al menos cinco contratos, para la dotación de geomembranas para el revestimiento de las piscinas.

Del total de los implicados, tres fueron aprehendidos el lunes, entre ellos Echazú, este martes se llevó a cabo su audiencia cautelar donde el juez definió su detención domiciliaria, el pago de una fianza de Bs 35.000, arraigo y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos.

La exautoridad fue aprehendida a mediodía del lunes en su domicilio, su defensa legal denunció que no fue notificado con el proceso de investigación, por tanto, esa acción era ilegal. La fiscalía lo imputó por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

La Fiscalía señala tres omisiones por parte de Echazú, primero no verificó la existencia de un informe técnico que sustente la adquisición de 8.075.140 metros cuadrados (m2) de geomembrana con un espesor de 0.50 milímetros (mm), por Bs. 141.629.880,46 a la empresa Maccaferri.

El segundo punto es que al saber que, pese a conocer que la geomembrana no era la adecuada, aprobó la adjudicación del contrato con la firma internacional y que iba a generar daños en las 18 piscinas. Finalmente, señala que el deterioro fue a causa de una mala administración porque no existía una organización para la impermeabilización, la implementación del sistema de bombeo y trasvase.

“Se tiene que el denunciado teniendo el cargo de Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos no organizo ni dirigió de forma oportuna y coherente la impermeabilización de las piscinas, paralelamente a la implementación de los sistemas de bombeo y trasvase paralelo. Por lo que al no haber iniciado funciones las piscinas durante meses y años, por la demora de la implementación del sistema de bombeo y trasvase en los pozos de extracción de salmuera, generando que las piscinas se encuentren expuestas en sus componentes geosintéticos se expusieran a los rayos UV (solares) deteriorándose por falta de protección y la mala administración técnica”, detalla el documento.

Los implicados

También menciona al exdirector de Operaciones de la GNRE, José Antonio B. C., al constituirse como solicitante, omitió especificar en el informe técnico que el material adquirido no contaba con los requerimientos exigidos y no respaldó la decisión de usar la geomembrana de PVC (láminas impermeabilizantes fabricadas a base a resina virgen de Cloruro de Polivinilo) con un espesor de 0.50 mm.

“Omitiendo función obligatoria de elaborar y acompañar el Informe Técnico, como parte de las especificaciones técnicas a ser dirigidas al RPCD, insertado en especificaciones técnicas el espesor de 0.50 mm para la adquisición de membranas de PVC sin una justificación técnica necesaria que respalda la decisión de utilizar dicho espesor, siendo que por su cargo sabia y conocía que era imprescindible contar con geomembranas de un espesor de 0.75mm ya que habría demostrado que resultados satisfactorios respecto a las piscinas industriales Halitas, que fueron impermeabilizadas con geomembranas de 0.75 mm de espesor”, precisa.

El tercer implicado es el exgerente de Recursos Evaporíticos y de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Juan Carlos M. B., se lo sindica que, durante su gestión del 1 de marzo de 2017 al 10 de diciembre de 2019, no se organizó la implementación oportuna de los sistemas de bombeo y otro mecanismo de protección de los geosintéticos de nueve piscinas. Además, señala que no se logró iniciar las operaciones por la tardía implementación del sistema de bombero en los pozos de extracción de salmuera y de trasvase.

Asimismo, explica que se suscribió el contrato CTO YLB-DJJU-N 114/2019 para la reimpermeabilización de cuatro estanques porque el material se encontraba deteriorada y requería un nuevo recubrimiento, hecho que generó un costo adicional que no estaba contemplado. Los delitos por los que son investigados ambos exejecutivos es incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Los técnicos

En el proceso también se incluye a Carlos A. Q., Cristian Boris A. A., Víctor Félix R. P., David R. M., Edwin Fenelon U. Y., Jorge F. M., y Paul Q. B., estas dos últimas personas fueron aprehendidos la noche del lunes y se encuentran en celdas de la FELCC. Son investigados por el delito de incumplimiento de deberes.

Los mismos eran técnicos y personal subalterno que participaron en las diferentes etapas del proceso de adjudicación, verificación y recepción del material. A la vez, se los sindica que omitieron definir el grosor de la geomembrana que iba a ser usada para impermeabilizar los estanques.

Con relación a David R. M., la Fiscalía señaló que, al ser supervisor de obras civiles en cuatro contratos, manifestó su conformidad en las pruebas de aire que se realizaron las geomembranas a pesar que se registraron errores en ese proceso, autorizó el avance del proyecto y el pago a la empresa Gerimex SRL.

La empresaria

La investigación también alcanzó a la representante de la firma multinacional Gerimex SRL, se trata de Paula G.R. Esa empresa se adjudicó cinco contratos entre el 8 de octubre de 2015 y 7 de diciembre de 2016 de la dotación de geomembranas para el revestimiento de las piscinas.

La denuncia señala que conocía que la geomembrana con un espesor de 0.50 mm iba a resistir la prueba de aire establecida bajo norma de calidad y que no cumplía con las especificaciones técnicas para recubrir las piscinas de evaporación. Es investigada por el delito de incumplimiento de contratos.

