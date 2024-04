Mario Aguilera: “No hacen falta picos emocionales para resolver Piso Firme”

Será anfitrión de un encuentro de gobernadores por el medioambiente. Lo invitó a su par de Beni y eso refleja el tono de cordialidad con que ambos buscan acuerdos limítrofes

Monica Salvatierra.

Fuente: El Deber

Unas 45 gobernaciones del mundo llegarán a Santa Cruz de la Sierra para un encuentro internacional sobre medio ambiente. El evento es organizado por la Gobernación cruceña. La máxima autoridad del departamento visitó EL DEBER para hablar de este encuentro. También se refirió a Piso Firme y a la relación con la Asambela Legislativa y otros temas.

¿De qué se trata el encuentro de gobernadores que se realizará en Santa Cruz desde el lunes?

Es el encuentro de gobernadores por el clima y los bosques. Son 43 gobernaciones miembros, un invitado y un observador. Este año lo organiza la presidencia anual del Green Climate Foundation (GCF). Nosotros tenemos el honor de tener una presidencia compartida con los estados amazónicos del Perú, tras la votación que se dio en el encuentro anual del año pasado en México. Es muy importante para Santa Cruz porque recibir delegaciones de 45 gobernaciones es una oportunidad de mostrar nuestras cualidades medioambientales y sociales, nuestra historia, nuestra belleza de paisaje y también de construir acciones que nos lleven a una mayor responsabilidad medioambiental con socios estratégicos, que son la otra parte que asiste al evento, que son todos los organismos y fundaciones internacionales que dan apoyo para acciones responsables por los bosques y por el cambio climático. Coincide con la preocupación por la deforestación que hay en Bolivia. ¿será para aprender también de experiencias positivas? Esto es un intercambio de experiencias exitosas. Es imposible que alguien te ayude a aplicar experiencia exitosa en otras latitudes del mundo, si no conocen tu realidad; es la oportunidad de mostrarnos. Además, como responsable de la administración pública, es muy complejo ser parte de los tomadores de decisión cuando se está deforestando de una manera acelerada. También nos permite entender cuáles son los modelos exitosos que se han desarrollado de manera coordinada con la administración nacional, subnacional y local para tratar de traer esa experiencia exitosa con los recursos necesarios, para compensar al propietario del territorio o del bosque para protegerlo y que no vea en eso una desventaja económica o financiera, o que vea limitada su capacidad productiva. En descargo, lo más fácil que podemos decir es que en Bolivia se deforesta porque se necesita producir para sobrevivir. Sin embargo, hay modelos en otros lugares del mundo donde han logrado una producción forestal sostenible, una modificación de la matriz productiva protegiendo cuencas y abriendo oportunidades de negocios con sello verde y con una capacidad de pago mayor al promedio en local. Entonces es un evento muy potente, interesante y muy educativo porque nos dicen cómo lo han hecho y abren la oportunidad de un espacio de diálogo para concertar equilibrios medioambientales que se necesitan en Santa Cruz, Bolivia y el mundo y que se reflejen en favor de las personas o los empresarios que deben proteger el bosque.

¿Qué preocupaciones ambientales hay en la región?

Deforestación, quemas, cambio climático, que tenemos menor cantidad de lluvias. Éste es un dato que recibimos hace algunas semanas: en Santa Cruz tenemos un 23% menos de lluvia entre 2015 y 2023. Es un proceso que debe ser revertido.

¿Santa Cruz tiene algo bueno que compartir en el evento?

Hay algunas acciones fantásticas. Una que viene desarrollando el municipio de El Torno, dentro de la Región Metropolitana, por ejemplo, es que cada persona que consume agua potable a través de su cooperativa, hace un aporte mensual para generar un fondo con el fin de proteger los bosques. Otro ejemplo es el manejo la explotación forestal de manera sostenible, cumpliendo ciclos de 10 años; hay experiencia, hay legislación propuesta, también tenemos una política de cambio climático departamental, la primera en el país; tenemos una estrategia climática.

Miembros de Bolivia son Pando y Tarija y hemos invitado de manera muy cordial al gobernador del Beni, que viene como observador. Esta dinámica debe ser transversal a todos.

¿Cómo le fue en la reunión con el gobernador de Beni sobre Piso Firme?

Muy bien. Fue un ambiente cordial. Existe una necesidad de darle solución a estos conflictos, que nacen de un rato para otro en lo mediático, pero se viene construyendo una solución desde el 2006 o el 2007. Tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Bergman Cuéllar, que es un abogado del Beni que trabajó en el proceso de identificación y construcción de límites entre Beni y Santa Cruz el 2006 y el 2007. Fue una reunión importante y distendida, en la que se expusieron los argumentos de Beni y Santa Cruz, con documentos, mapas, leyes y una serie de elementos que deben ser analizados y están sobre la mesa para generar el análisis, ir acercando a una mayor coincidencia y poder afinar los límites.

(Se dio) con algunos escenarios que no eran los convenientes, como que queden fuera nuestros caciques; sin embargo, hubo una oportunidad de conversar con ellos y entendieron que era una mesa técnica puntual cerrada. También hicimos la solicitud que la próxima reunión (el 29 de este mes) sea abierta para que participen todos los interesados.

¿En su convicción, Piso Firme es de Santa Cruz?

Sí, por supuesto que sí, además hay los antecedentes. Ahora ¿de qué manera se traduce esta convicción en un plano que es frío? Pasa por unir dos hitos que no han sido resueltos.

También aprendimos que hay poblaciones cruceñas que son atendidas por municipios del Beni. El gobernador (Alejandro Unzueta) decía que Piso Firme es atendido por San Ignacio, pero hay comunidades como Combate, que son del departamento de Santa Cruz y que son atendidas por Beni. Esto demuestra que nuestra sociedad ha tenido un equilibrio, una complementariedad histórica, que nos ha permitido desarrollarnos hasta acá. Estas cosas deben ser resueltas de la manera más práctica, tranquila y justa. No se necesitan esos picos emocionales o esa provocación, que lo que hace es entorpecer un escenario que fue resuelto muy ágilmente en favor de que Piso Firme sea censado para San Ignacio, en una reunión que no tomó más de dos horas con el gobernador de Beni en la Casa de Gobierno de la Plaza 24 de Septiembre. Solucionar el tema limítrofe tomará algo más de tiempo, porque no es inmediato.

¿Para dónde fue censado Combate?

Muy buena pregunta, debe ser censado para Santa Cruz porque está dentro del territorio cruceño. Lo que hay que poner en valor es que estos límites son administrativos internos no son límites para la ciudadanía.

Sin embargo, las acciones previas no han sido amables ni de Santa Cruz ni de Beni. ¿Cree que eso fue innecesario?

Totalmente. Fue innecesario en la forma, porque nadie está prohibido de ir a visitar Piso Firme o Combate. Creo que se pueden hacer las cosas de una forma más cerebral, más considerada con los intereses que están de manifiesto en un litigio de límites. Sin embargo, creo que ha sido salvada la situación y esperemos que lleguemos al mejor de los términos en el menor tiempo posible. No quiero pecar de ultra optimista, porque este proceso comenzó el 2006 y el 2007, cuando Rubén Costas era prefecto de Santa Cruz y Suárez Satori era prefecto de Beni. Entonces en estos 14 años hemos avanzado en algunos puntos, no estamos de acuerdo en el punto 2 y hay que hacer un trabajo in situ en el territorio. Es un tema que lo estamos llevando de la manera correcta, sin ansiedades, sin imposturas.

Cuando dice sin imposturas, ¿cree que el tema fue forzado?

Piso Firme es un tema que está sobre la mesa hace una década y media. Fue resuelto en 1914 y no se volvió a discutir hasta el 2006; con la ley 5050 del año pasado ya quedaba claro que esto debería haberse solucionado. El año 2022, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho envió una carta a la Gobernación de Beni haciendo referencia a la necesidad subsanar esto en los mejores términos de fraternidad. Entonces ¿por qué de repente alguien le prende fuego a la esta situación? Sí puede haber sido manejado de manera artificial y con intereses sectoriales que no representan el interés del departamento en su totalidad.

Haber tocado el tema, permitió tomar conciencia de lo lejos que está y las necesidades que tiene Piso Firme.

Primero, hay una solicitud de que el camino que vincula a San Ignacio con Piso Firme sea de tuición departamental, porque ahora es municipal. Es un trámite que debe entrar de manera oficial. Pero creo que el análisis debe ser bastante más extenso. Primero, tenemos un presupuesto limitado para una tremenda extensión territorial de 370.621 kilómetros cuadrados o algo más. El presupuesto anual de la Gobernación bordea los 800 millones de bolivianos, para atender a 4 millones de almas. Existe una ecuación compleja de solucionar. Sí hay alternativas y en ellas estamos trabajando, porque esto evidencia una población que tiene dificultades para ser atendida. Si nos ponemos a pensar en la totalidad de las poblaciones que demandan servicios y no tenemos la capacidad para asistirlos, el escenario es aún más complejo. En ese sentido, nosotros de manera responsable y siempre propositiva hemos entrado a un análisis de las condiciones de nuestra población de nuestro territorio y de qué manera le acercamos recursos a cada ciudadano, fortaleciendo su capacidad productividad.

Siempre lo he dicho: a mayor productividad mayores ingresos, a mayores ingresos mejores servicios, a mejores servicios mejor población y una mejor población es capaz de producir más y esta es una situación en la que debemos trabajar de manera seria y comprometida.

En segundo lugar se debe trabajar en un proceso de participación del sector privado de manera más profunda en infraestructura de servicio para la población.

¿Se profundizará en ello?

Para lograr esto estamos en el GCF y el tema medioambiental se lo está trabajando bajo ese enfoque, que te permite acceder a socios estratégicos a fin de hacer uso de una tecnología que sencillamente ahora no tenemos: para el monitoreo satelital de los bosques que permita identificar dónde nace un incendio, cuándo cae un árbol o hay deforestación, o asentamientos fuera de norma; tener información continua de cómo se comporta el agua, la lluvia. El tema medioambiental tiene una oportunidad muy grande en esta reunión y se va a trabajar en esa dirección.

No nos quedamos con las responsabilidades internas. Una de las propuestas que vamos a hacer es crear un centro regional de atención para emergencias por incendios, en un radio de acción transfronterizo y estamos seguros de que esto será bien recibido por la Fundación y los estados que están aportando para que estas acciones se lleven delante de manera eficiente.

El conflicto de Piso Firme ha generado una fisura entre la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Puede afectar la gobernabilidad?

No existe una fisura con la Asamblea Departamental, con algunos asambleístas tal vez. Más que fisuras son diferencias que muchas veces han llegado al tema personal contra Mario Aguilera. Se debe madurar en este sentido y se debe entender que estamos para servir a 4 millones de cruceños y que esas dificultades son totalmente innecesarias, más aún si mi participación es temporal, porque yo estoy en el cargo hasta que regrese Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador electo del departamento. Segundo, yo ajusto esto a algunos asambleístas que actúan con responsabilidad y de manera proactiva para que avancemos en acciones que nos saquen de esta emergencia general que viven los cruceños: tema financiero, las emergencias medioambientales, la baja productividad, también por el tema de la seguridad y la toma de decisiones que debe ser acompañadas por la totalidad de las personas que fuimos elegidas para servir.

Algo que seguramente incomoda es el manejo de lo interno, pero yo dejé sentadas dos cosas cuando de forma poco amable se me toma posesión. Esas cosas son la base de mi accionar y una de ellas es la transparencia, porque administramos necesidades con recursos limitados y hay que ser eficientes, no hay otra forma de hacerlo, no podemos malgastar los recursos o los pocos recursos de la Gobernación. Genera incomodidad, seguramente

¿Genera incomodidad que mire hacia atrás y vea cómo fueron usados los recursos?

Si no miras hacia atrás, no vas a hacer bien ahora y seguramente se va a volver a repetir a futuro; necesariamente hay que hacer el diagnóstico.

¿Es esa la raíz del problema?

Uno de ellos, seguro que sí, eso creo yo. Entonces uno de los ejes es transparencia, hay que devolver a la población la confianza en su institución. El segundo tema, que yo no logro comprender, es que hay propuestas legislativas que promueven un mayor desarrollo sostenible para el territorio, como la creación del primer fondo de agua para Santa Cruz, pero que le afectan a algunos personajes o personeros representantes políticos en la Asamblea Legislativa.

Y para terminar el tema, yo le voy a proponer las acciones abiertamente a la ciudadanía, porque sí, hay tomadores de decisiones coyunturales que son elegidos por la población, la población tiene que decidir si son buenos o son malos para que sean reelectos para brindarles su apoyo o sencillamente demandarles que actúen con responsabilidad siempre en favor, de mejores condiciones de vida, para el desarrollo de nuestra región y de nuestra población.

¿Hay posibilidad de encuentro hacia adelante?

Necesariamente, si hay algo en común, que creo yo que es dar mejores condiciones de vida a la población. Ese debe ser el único objetivo de absolutamente todos los servidores públicos y ese debe ser el punto de encuentro. Queda algo menos de la mitad de la gestión del gobernador electo Luis Fernando Camacho.

Fuente: El Deber