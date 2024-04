Más de 10 pasajeros fueron ‘pildoreados’ en buses que transitan la ruta Oruro – La Paz; una víctima llegó hasta el hospital

Hasta el momento, 11 personas de la tercera edad fueron víctimas de presuntas ‘pildoritas’ cuando viajaban en buses de transporte interdepartamental que cubren la ruta Oruro-La Paz.

El caso más reciente se reportó en las últimas horas. Una mujer de la tercera edad fue dopada al interior de una flota y se quedó dormida. Descubrieron el hecho cuando llegó a la Terminal de Buses de La Paz. La dosis que le dieron fue tan fuerte, que tuvo que ser internada en el hospital y no recuperó la conciencia hasta horas de la noche. Afortunadamente, no lograron robarle nada porque su celular y dinero estaban bien guardados. El conductor también está siendo investigado.

Américo Gemio, administrador de la Terminal, informó que 9 de las víctimas son mujeres.

«El modus operandi es el mismo. Lo hemos comprobado, hemos encontrado el empaque (de una bebida láctea saborizada) en el bolsillo de la señora ayer, totalmente consumido. Suponemos que inyectaron el fármaco, le ofrecieron a la señora y ella tomó el refresco donde estaba el fármaco que le ha provocado un sueño profundo. En ese momento, se está recuperando en un hospital municipal, tuvieron que administrarle oxígeno», detalló.

El administrador exhortó a no dejar que personas de la tercera edad viajen solas.

«Pedimos a las familias que acompañen a las personas de la tercera edad, también solicitamos a la Policía hacer el control correspondiente y a los transportistas que no levanten pasajeros en el camino, que llenen en la lista todos los nombres para que veamos quiénes están viajando en el sistema de transporte. También, a las personas que no reciban absolutamente nada de terceras personas, no queremos tener una víctima fatal, nos preocupa la vida de las personas», afirmó.

Asimismo, se refirió a la persona encontrada sin vida, la semana pasada, en un bus que arribó a la terminal. Aún no se conoce la causa de la muerte, una de las hipótesis es que haya sido dopada, y pide tomar acciones al respecto. También anunció un trabajo coordinado por la terminal de Oruro.