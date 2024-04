Mauricio Soria: “Lo lamentable es el arbitraje”

“El árbitro expulsa a Serginho y Siles de Blooming, el partido era lindo, pero parece que se confundió y expulsaron a los dos jugadores, luego me expulsan a mí, cuando estuve hablando a mi jugador y después de que me expulsan sí tuve una acción de reproches… Es una barbaridad, desde 2019 no era expulsado y ahora viene y perjudica este tipo de desarrollo en el que queremos que le futbol sea bueno, los árbitros no pueden ser tan soberbios, que quieran intimidar a los jugadores y a los cuerpos técnicos”, expresó el DT.