“Me decían que me iban a matar”: Aparece el hombre “secuestrado” en la propiedad avasallada en Guarayos

La madrugada del viernes un grupo de al menos 30 avasalladores con armas de fuego y con el rostro cubierto ingresaron al predio El Encanto, en Ascensión de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, tomaron el lugar y secuestraron a dos de los trabajadores, a quienes liberaron con amenazas de muerte tras 48 horas.

Abel Tacaná, un hombre que trabaja en la agricultura y la ganadería del predio, apareció luego de dos días de estar secuestrado por los avasalladores. “Eran las 4 de la mañana, estaba durmiendo. Me rodearon, me apuntaron, me dieron con la cacha, y me llevaron a patadas. Me decían que me iban a matar, que tenía que hablar todas las cosas que sabía”, sostuvo el hombre en un contacto con la red UNITEL.

Él junto con otra persona fue retenidos en el predio cuando sus otros compañeros de trabajo fueron retirados. “Todos estaban cubiertos, eran como unos 30, todos armados. No pude hacer nada. Me tuvieron desde el viernes y salimos el sábado a las 5 de la tarde”, acotó.

“Gracias a Dios estoy con vida”, dijo Tacaná mientras pide a las autoridades policiales dar con los avasalladores y detenerlos.

El grupo de trabajadores se encontraba construyendo un par de corrales y otros ambientes para la cosecha de maíz, algunos sufrieron hasta el robo de sus pertenencias.