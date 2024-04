Microempresarios cuestionan incremento salarial y advierten cierre de unidades productivas

Fuente: Unitel

Después de que el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaran que para la presente gestión se tendrán un incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y un 3% al haber básico, desde el sector de la microempresa salieron a criticar esta situación y se advierte que puede ser insostenible al punto de cerrar unidades productivas.

Así lo manifestó el presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype), Boris Mendoza, al subrayar que esta es una medida “política” y “desacertada”, ya que no solo no se contempló al sector privado para analizar el escenario, sino porque no se toma en cuenta la situación de la economía.

Mendoza apuntó que esta situación traerá consigo el cierre de empresas, ya que hay sectores que vienen siendo golpeados por el encarecimiento de insumos y la falta de divisas,

El ejecutivo dijo que la economía se encuentra en una situación muy delicada y cuestionó que la COB no tenga en cuenta esta figura, sin ver la realidad a la que se enfrentan las familias emprendedoras.