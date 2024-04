Musk baja el tono y anuncia que acatará las órdenes de la Corte de Brasil

Fuente: https://actualidad.rt.com

Los abogados del dueño de X, Elon Musk, comunicaron al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que la plataforma cumplirá con la sentencias emitidas por la máxima corte del país latinoamericano.

«Como ya se comunicó a la Policía Federal, X Brasil informa que todas las órdenes emitidas por este Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral seguirán siendo plenamente cumplidas por X Corp.«, señala el texto enviado por la defensa del multimillonario al magistrado Alexandre de Moraes, y al que tuvo acceso Reuters.

United States laws prevent 𝕏 from participating in corruption that violates the laws of other countries, which is what @Alexandre is demanding that we do https://t.co/T6bIQqwtjF

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024