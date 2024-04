No eran 16, eran 31 canciones: Taylor Swift sorprendió a fans con doble álbum a las 2 A.M.

“The Tortured Poets Department” se lanzó como un álbum de 16 canciones, pero terminó siendo un disco doble de 31 temas musicales

Por Alejandro Saldaña





Taylor Swift anunció sorpresivamente a sus fans un doble álbum titulado «The Tortured Poets Department» con 31 canciones reveladas a las 2 A.M. (Créditos: X/@taylorswift13)

La estrella pop Taylor Swift lanzó su esperado álbum The Tortured Poets Department este viernes 19 de abril, sorprendiendo a sus fans con un anuncio posterior a la medianoche revelando que su obra es en realidad un álbum doble. Swift, de 34 años, compartió en Instagram que la intensa poesía escrita durante los últimos dos años la inspiró a compartir una segunda entrega titulada The Anthology, añadiendo 15 canciones adicionales a su proyecto.

Este lanzamiento marca su undécimo álbum de estudio. “Es una sorpresa a las 2 de la mañana: The Tortured Poets Department es un DOBLE álbum secreto. Había escrito tanta poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí tienes la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones extra. Y ahora la historia ya no es mía… es toda de ustedes”, publicó en un post de Instagram.

La revelación del doble álbum sigue a una serie de pistas y promociones que mantuvieron a los seguidores de Swift en vilo. El 16 de abril, en colaboración con Spotify, la cantante organizó una exposición en Los Ángeles, que ofreció a los asistentes un ambiente temático de biblioteca repleto de pistas sobre las letras y contenido del álbum.

Además, murales misteriosos aparecieron en diversas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Chicago, que mostraban un código QR conduciendo a un contenido exclusivo en el canal de YouTube de Swift. La estrategia de promoción incluyó también el anuncio sorpresa durante su discurso de aceptación en los Premios Grammy 2024, donde Swift hizo su primera mención sobre este nuevo trabajo.

Horas antes de la sorpresa de Taylor, un sello característico de la artista, la cantante publicó un post en Twitter describiendo la temática principal del nuevo álbum: “The Tortured Poets Department. Una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales”.

Swift continuó describiendo el disco de la siguiente manera: “Este periodo de la vida del autor ha terminado, el capítulo está cerrado y clausurado. No hay nada que vengar, ni cuentas que saldar una vez que las heridas han cicatrizado. Y, pensándolo bien, muchas de ellas son autoinfligidas”.

Finalmente, la estrella musical cerró su comunicado de la siguiente manera: “Esta escritora cree firmemente que nuestras lágrimas se convierten en sagradas en forma de tinta sobre una página. Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces lo único que queda es la poesía torturada”.

La colaboración de Swift con el artista Post Malone en el sencillo Fortnight destaca como uno de los momentos más esperados de este lanzamiento. Swift elogió la habilidad de Malone para crear melodías memorables y expresó su admiración por su trabajo. La pareja lanzó un video musical para acompañar el lanzamiento del sencillo, coincidiendo con la fecha de estreno del álbum.

The Tortured Poets Department ha recibido aclamación universal según Metacritic, con una puntuación promedio de 90 sobre 100 basada en las críticas de ocho fuentes. Destacan los elogios hacia la composición musical, el estilo vocal y la tonalidad lírica del álbum por parte de críticos como Helen Brown de The Independent y Dan Cairns de The Times.

Por otro lado, opiniones como la de Laura Molloy de NME presentan una visión más mixta, criticando algunos de los textos por considerarlos incómodos y la producción musical por no ser innovadora debido a la continua colaboración de Swift con Antonoff. No obstante, críticas positivas subrayan la agudeza y el riesgo de las letras de Swift, así como su disposición a asumir riesgos, caracterizadas por Alex Petridis en The Guardian.