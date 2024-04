Notifican a comisiones mixtas con 19 amparos para detener preselección de magistrados

Las demandas que interpusieron los candidatos inhabilitados contra ambas comisiones, mismos que fueron presentados entre el 8 de abril hasta las 18:21 de esta jornada.

Fuente: ANF

Una ola de amparos. Hasta esta jornada, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa fueron notificadas con un total de 19 recursos legales, que presentaron los postulantes a magistrados inhabilitados para paralizar el proceso de preselección de magistrados.

“Hemos interpuesto una acción constitucional con el que pretendemos revertir la vulneración de mis derechos fundamentales del cual he sido víctima. La respuesta a mi recurso de revisión ha sido rechazada, además, es una resolución grosera en la que se me ha llamado torpe, que no tengo derecho a ser escuchado”, afirmó el postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Yaco Conde.

La ANF accedió a las demandas que interpusieron los candidatos inhabilitados contra ambas comisiones, mismos que fueron presentados entre el 8 de abril hasta las 18:21 de esta jornada. Las demandas se encuentran registradas en el Sistema Integrado de Registro Judicial.

Los recursos de amparo

El primer amparo constitucional fue interpuesto el 8 de abril por el abogado Charles Mejía que fue inhabilitado como candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el departamento del Beni.

El 11 de abril se presentó el segundo recurso, en este caso fue por la exfiscal y abogada de Santa Cruz, Margarita Medrano, su postulación al Consejo de la Magistratura fue inhabilitada por la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Ese recurso fue admitido por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, que además emitió una medida cautelar que instruyó la paralización de todo el proceso de preselección, hasta que se resuelva ese recurso. El lunes 22 de abril se llevará a cabo la audiencia.

Ese mismo día se presentó una tercera demanda por el candidato inhabilitados José Luis Melgar Suarez, en la ciudad de La Paz. El profesional presentó su postulación al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el Beni. La Sala Constitucional Segunda de Trinidad dispuso para este jueves el desarrollo de la audiencia.

Esa misma fecha, el postulante inhabilitado Ramiro Blanco Fuentes presentó un amparo constitucional en el Juzgado Público, Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal del municipio de Achocalla, del departamento de La Paz. La autoridad jurisdiccional admitió la demanda y dispuso que se deje sin efecto la resolución que inhabilitó al postulante.

El 16 de abril, Herculiano Capusiri Casana presentó un recurso contra la Comisión Mixta de constitución, misma que fue derivada a la Sala Constitucional Primera de La Paz y se tiene previsto que la audiencia se lleve a cabo el próximo martes. Esa misma jornada, Jhonny Oscar Cordero Núñez presentó un amparo constitucional.

El 17 de abril se presentaron un total de 6 recursos legales, entre ellos se encuentra la que interpuso la postulante al Tribunal supremo de justicia (TSJ) Vanessa Miramendy Rivera contra la Comisión Mixta de Justicia Plural. Ese mismo día, el candidato Alejandro Mujica Arias también insertó un amparo constitucional, la Sala Constitucional Primera admitió la demanda y dispuso audiencia para el próximo jueves.

Ezequiel Colque Salazar, postulante al TSJ por Oruro, también presentó un recurso legal en esa región ya que consideró que fue inhabilitado sin ningún argumento valedero. Al igual que los candidatos Ernesto Linares Mercado y Julio Sandi Ustares

hasta las 19:00 de este jueves, se presentaron un total de cinco recursos legales de postulantes que se vieron afectados por las decisiones de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural del Legislativo. Se trata de Yeny Duri Bautista, Betzabe Saavedra Estrada, Walter Mendo Colque, Juan José Flores Ibáñez y Hermes Flores Egüez.

Pide levantar medida

El postulante William Herrera, habilitado para la fase de evaluación de méritos para el TSJ, solicitó a la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz levantar la suspensión del proceso de preselección de las altas autoridades al Órgano Judicial, ya que no se puede perjudicar a los más de 400 candidatos por la protección de los derechos de Margarita Medrano y paralizar un proceso que es complejo.

“En virtud a la contestación… y que acredita de manera indubitable la inexistencia de vulneración de derecho del accionante por parte de la medida cautelar dentro de la presente acción de amparo constitucional, expresamente pido a sus autoridades: Deniegue la medida cautelar solicitada por la accionante”, dice el documento.

