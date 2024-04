Ocho canales de YouTube para aprender Python desde cero hasta nivel experto

El lenguaje de programación Python sin duda se ha convertido en uno de los más queridos, y en el año 2019 era considerado como uno de los más populares gracias a las búsquedas que se realizaban a través de internet. Por su sintaxis limpia y legible, para todas aquellas personas más “amateur” en programación se permite tener un acceso mucho más rápido y sencillo.

Y es que saber programar pronto no va a ser algo opcional o únicamente para unas cuantas personas, sino que la creación de software estará presente en una gran cantidad de ramas. Desde las ciencias de la salud para crear software para un experimento en concreto hasta en el campo de las letras. Es por ello que muchas personas pueden estar interesadas en aprender este lenguaje de programación, y para ello se puede recurrir a cursos completamente gratuitos que se encuentran en Twitter. Te los mostramos los mejores canales para este fin en este artículo.

Codigofacilito

Codigofacilito es un canal de YouTube que agrupa una gran cantidad de contenidos relacionados con la programación de manera gratuita. Son muchos los vídeos que se pueden encontrar, y en este caso también se destaca el curso de Python que hicieron hace seis años con una gran cantidad de vídeos para que puedas empezar desde cero con una introducción e ir avanzando hasta los niveles superiores.

En concreto, se pasa por la instalación y la explicación de conceptos que son básicos como el uso de un for, while, condicionales, las variables globales y las funciones. Por último, se detalla cómo subir el proyecto final que has diseñado a un repositorio.

HolaMundo

HolaMundo es otro canal fantástico para poder aprender todo lo relacionado con la programación. Su dueño cuenta con una academia online para poder encontrar los cursos por los que se debe pagar previamente, pero también apuesta por la enseñanza completamente gratuita.

En esta ocasión cuenta con un curso que no se divide en diferentes vídeos por separados, como ocurre con otros creadores. Simplemente, todo se agrupa en un vídeo que tiene una duración mayor a cinco horas y que te recomendamos ver en cortos periodos para poder ir asimilando todos los contenidos que se explican.

MoureDev

Sin duda este es el Rey de los cursos de Python, y como no podía ser de otra manera llega de la mano de MoureDev que es conocido prácticamente por cualquier tipo de fan del mundo del desarrollo. Se puede conocer tanto por su activa cuenta de Twitter pero también por el canal de YouTube o su academia que forma a miles de personas en este campo.

El vídeo al que hacemos referencia tiene una duración superior a las 10 horas, por donde se pasa por todos los conceptos básicos del lenguaje de programación. Nuevamente, desde la instalación del software necesario para poder usar Python hasta los conceptos más avanzados que se necesitan para hacer un proyecto a la altura.

Soy Dalto

Soy Dalto es un canal de YouTube liderado por Lucas Dalto cuyo concepto de vida es nunca parar de aprender con múltiples emprendimientos a sus espaldas como por ejemplo CourPro y StreaSer. Es por ello que además de ofrecer contenidos de aprendizaje a través del pago de una suscripción, también ofrece este tipo de enseñanzas de manera gratuita en su canal de YouTube.

En concreto su vídeo estrella tiene también una duración de ocho horas, estando clasificado de manera cronológica en diferentes secciones. Se comienza por los fundamentos (datos simples, variables..) y se pasa hasta la sección avanzada con las expresiones regulares y el análisis de las mismas.

La Geekpedia de Ernesto

Ya con el nombre que tiene este canal, de la Geekpedia de Ernesto se espera que es una gran biblioteca de conocimiento sobre tecnología, y la verdad es que cumple con todas las expectativas. En este caso lleva más de 3 años conformando una lista de vídeos en su canal de YouTube con todos los conocimientos necesarios de Python para poder enseñar desde el nivel más básico.

En la actualidad se dispone de más de 70 vídeos diferentes, pasando por todos los conceptos, y cada cierto tiempo va subiendo una nueva parte. Esto hace que no se sepa bien cuándo se acercará el final, pero está claro que vas a adquirir todos los conocimientos necesarios para poder ser un auténtico profesional.

ATL Academy

Desde ATL Academy creen que tener conocimientos de programación en Python puede abrir las puertas a una profesión con más futuro y ser parte del cambio que está a punto de llegar. Es por ello que han querido preparar este curso 100% gratuito para poder aprender programación con este lenguaje y que está dividido en diferentes apartados para no tener que visualizar las 8 horas de duración, salvo aquella parte donde quieres reforzar tus conocimientos.

Develoteca

Desde Develoteca se han planteado también el abrir los cursos que ofrecen a través de Udemy sin tener que pagar absolutamente nada. En este caso el curso tiene una duración de casi 11 horas donde se explican con diferentes ejercicios el código y las características de Python haciendo que se puedan ir replicando en tu ordenador.

Solo Python

Ya como indica el nombre, este canal de YouTube de Solo Python está especializado en este lenguaje de programación. El curso que se presenta aquí y que en teoría te llevará desde el nivel más básico hasta ser un héroe tiene una duración de más de 3 horas en la que se van pasando por todos los conceptos más generales a tener en cuenta para hacer un software.

