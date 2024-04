Oposición: en “casos más fuertes” se presentan muertes y médico desconoce causa del deceso de Montenegro

La opositora Comunidad Ciudadana alertó este miércoles que en “casos más fuertes”, en referencia al fallecimiento del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, se presentan decesos, entre ellos carretera Sucre – Alcantarí y Banco Fassil.

El exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

A todo ello, el médico que atendió a Montenegro dijo que “no se conocen las causas de su deceso”.

“Cada que hay conflictos de este tipo, la gente aparece suicidándose y eso tiene que llamarnos la atención. Primero quiero hacer llegar mis condolencias a la familia y es lamentable que las cosas sucedan de esta manera”, indicó la senadora Andrea Barrientos (CC), en Unitel.

Exigió celeridad al trabajo que vaya a realizar el Ministerio Público y la Policía boliviana para esclarecer la muerte de la exautoridad de YLB y para aclarar dónde están los 425 millones de bolivianos.

“Exigimos al Ministerio Público y a la Policía boliviana una investigación con celeridad y transparencia, primero para aclarar el motivo de la muerte del exgerente, y segundo, las investigaciones tienen que ser totalmente claros porque es inadmisible que se desfalquen 425 millones de bolivianos al pueblo boliviano”, indicó la legisladora.

Su compañero de bancada, Santiago Ticona, recordó que lo mismo pasó dentro del caso del Banco Fassil, cuando el interventor Carlos Alberto Colodro, que tenía abundante información, apareció muerto la noche del 27 de mayo de 2023.

El senador Ticona también recordó el caso del testigo protegido dentro del proceso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Felipe Sandy Rivero, quien habría muerto en un accidente de tránsito, según informó en marzo de 2023, el ministro de Justicia Iván Lima.

“En los casos más fuertes empiezan los suicidios, no, ha pasado con el Banco Fassil, ha pasado eso con el caso de coimas por la carretera Sucre – Alcantarí, o sea, llama ya bastante la atención y porque el ministro de Justicia no quiere soltar el control de la Justicia, porque defienden a los autoprorrogados”, aseveró Ticona en conferencia de prensa.

El senador de CC dijo que el ministro Lima supuestamente protege a los magistrados prorrogados porque “no quieren que salga a la luz estos delitos, estas acciones que dañan al Estado, dañan también la imagen del pueblo boliviano, porque en Bolivia no existe Justicia independiente. Lo que existe es una justicia que está sometida al poder político de turno”.

En tanto, la diputada Helena Pachacute (CC) responsabilizó a la Justicia por la muerte de Montenegro. “En la carta de Montenegro habla de la Justicia del país, que no confía en la Justicia, y si no se investiga a profundidad, y si no se tiene una justicia imparcial institucional, creo que va a haber muchos casos como el señor Montenegro”, manifestó la parlamentaria.

Este miércoles, el exgerente Juan Carlos Montenegro falleció y dejó una carta en la que “soy inocente”, luego de que el Gobierno iniciara un proceso contra 10 exdirectivos de YLB por un supuesto daño económico al Estado.

“El único fin del proceso que se ha iniciado en nuestra contra es justificar y ocultar el rotundo fracaso de la estrategia ilusoria de extracción directa de litio (EDL), que adoptó arbitraria e irresponsablemente YLB y el actual Gobierno desde el año 2021, abandonando y desprestigiando el proceso de cristalización fraccionada en piscinas de evaporación solar que se vino ejecutando hasta fines del año 2019, en cumplimiento de los contratos del BCB”, se lee en una carta de Montenegro.

BD/MC/CT