Otto Ritter pide anular el nombre del MAS porque personería es de Falange Socialista

El político asegura que de manera irregular la Corte Nacional Electoral cambió la sigla de FSB a MAS-U en julio de 1987

Boris Bueno Camacho / La Paz

El representante de la Falange Socialista Boliviana (FSB), Otto Ritter, denunció que la personalidad jurídica que tiene el Movimiento al Socialismo no es legal, porque el cambio de nombre registrado el 30 de julio de 1987 por David Áñez Pedraza a la entonces Corte Nacional Electoral (CNE) fue irregular y no cumplió con los requisitos contemplados en esa época para el efecto.

En 1997, las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba adquirieron la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) de manos de Áñez Pedraza, quien fuera exdiputado izquierdista de Falange Socialista Boliviana (FSB), cuyo antagonismo con el MNR llegó inclusive a una confrontación armada en la segunda mitad del siglo XX. Según reseña del periodista Rafael Archondo, el color azul del MAS también proviene de aquella transacción.

Afirmó que el MAS “es trucho e ilegal”, porque se apropió de la personería jurídica de FSB para tener participación política; prueba de ello es que la anterior semana las dos alas del partido azul festejaron los 29 años de fundación y los papeles que cursan en el TSE demuestran que la creación de esa tienda política es el 30 de julio de 1987 y que tampoco corresponde al nacimiento del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), porque este recién fue inscrito en 2007.

“Tienen que cumplir una serie de requisitos para su personería jurídica: presentar un libro de militantes, el MAS no los presentó; presentar estatutos, no los presentó; presentar un acta de fundación, no los presentó; presentar un programa de gobierno y de principios, no los presentó, no presentó nada, les regalaron o vendieron algo que no tenía razón de existir”, acotó.

Ritter señala que Áñez se apropió de forma ilegal de la personería jurídica del FSB, porque tan solo tres días después de haber sido reconocida por la CNE, en julio de 1987, esta misma institución dicta otra resolución donde cambia el nombre de Falange Socialista Boliviana (FSB) a Movimiento al Socialismo Unzaguista (MAS – U) en atención a un memorial presentado por ese exdiputado.

“Resulta ser que para le cambien el nombre a un partido político tiene que haber una concentración, una asamblea, una reunión del partido que apruebe este cambio de nombre, de sigla, de estatuto, de colores y en este caso no hubo ninguna y eso no los certifica el propio órgano electoral en su respuesta a una petición de informe que presentamos”, puntualizó.

Ritter explicó que, tanto en la norma electoral actual como en la anterior, la tienda política que no participe de dos procesos electorales pierde su personería jurídica y, sin embargo, pese a que el MAS – U no participa en las contiendas nacionales de 1989, 1993 y 1997, no se le anula ese requisito legal y ya en 1999 participa en las elecciones municipales.

“Curiosamente comparte la papeleta con la Falange, en la misma papeleta está la Falange y el MAS – U, y yo pregunto: ¿podrá haber dos personas con una misma alma?, ¿con una misma personería?, no hay, no puede haber, no existes; lo mismo sucede en las elecciones del 2002, en las elecciones generales participa el MAS y participa la Falange en alianza con UCS registradas en la Corte Nacional Electoral”, rememoró.

Ritter anunció que presentó un recurso extraordinario de revisión ante el TSE para que se anule la resolución que cambió el nombre de FSB a MAS – U y de la que canceló la personalidad jurídica de su partido en 2003. “La nulidad es imprescriptible, lo que es nulo es nulo, no nace nunca a la vida del derecho; si estamos en un estado de derecho el TSE tiene que restituir la personalidad jurídica a la Falange”, sentenció.