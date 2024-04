Pese a que Morales dio la orden del asalto al hotel Las Américas, ahora dice que García Linera es responsable

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado boliviano investigar las violaciones a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales del caso y resarcir económicamente a las víctimas. Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera son los dos principales acusados.

El exvicepresidente Álvaro García Linera y el presidente Evo Morales. Foto: ABI





Fuente: Brújula Digital

A pesar de que el exmandatario Evo Morales dio la orden del asalto al hotel Las Américas en abril de 2009, este domingo afirmó que el exvicepresidente, Álvaro García Linera, estaba ejerciendo la presidencia en ese momento.

“Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la Policía, aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia. Estaba Álvaro (García Linera) de presidente en ejercicio”, afirmó Morales en el programa que tiene en la radio Kawsachun Coca.

Morales omitió señalar que al día siguiente del operativo, admitió que dio la orden de actuar: “El día de ayer le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República (Álvaro García Linera) y el vicepresidente al comandante de la Policía Nacional a hacer un operativo, a detener a estos mercenarios”, afirmó Morales cuando se encontraba en Caracas el 16 de abril de ese año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado boliviano investigar las violaciones a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales del caso y resarcir económicamente a las víctimas. Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera son los dos principales acusados.

En el video de sus declaraciones en Caracas, Morales afirma además que le informaron sobre la balacera que se registró en el hotel.

“Esta madrugada me informan que ha habido una balacera, un tiroteo de media hora en un hotel en la ciudad de Santa Cruz”. En años posteriores se demostró que no hubo tal tiroteo y que los propios policías dispararon sus armas contra la pared para dar la impresión de que los sospechosos dispararon sus armas.

Los tres fallecidos, Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosy y Michael Dwyer, murieron con tiros en la cabeza o la espalda, lo que indica que fueron ejecutados tras haber sido detenidos.

Mario Tadic y Elöd Tóásó, sobrevivientes del operativo, denunciaron haber sido torturados por los efectivos policiales durante esa jornada y varios días posteriores.

El Gobierno de Morales defendió la presunta desarticulación de una supuesta célula terrorista en el hotel Las Américas, pero investigaciones posteriores sugieren que fue una maniobra político-policial para lograr acusar a líderes cruceños y así debilitar a la oposición de ese departamento, lo que efectivamente ocurrió.

Este domingo, Morales declaró que, si es citado dentro de este caso, no asistirá a declarar: “Que me metan a la cárcel”, dijo. La exautoridad afirmó que no huirá del país y defendió el operativo policial realizado durante su Gobierno. BD/AGT/RPU

Tuto llama «cobarde» a Evo Morales por rehuir a la justicia en el caso Terrorismo