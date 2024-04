Piso Firme: se retoma la reunión técnica para determinar los hitos limítrofes

Santa Cruz y Beni tienen sus limites definidos en una ley imprecisa elaborada en 1914. Beni reclama el territorio bajo el argumento del un desplazamiento en el punto de partida. Afirman que este punto debe desplazarse cinco kilómetros hacia la comunidad Bella Vista y no el barrancón de Bella Vista. En la duda pasaron más de 100 años. El conflicto volvió a resurgir con el censo 2024.

En esta oportunidad, se contempla la participación de otras autoridades tanto municipales como indígenas en la reunión, hecho que no sucedió en la última reunión sostenida el 22 de abril en Cochabamba.

Tensión entre gobernaciones

La cartografía que manejaba el INE ubicaba a Piso Firme en el departamento de Beni. El ejecutivo departamental, recientemente reestructurado por la suplencia temporal del gobernador, no se movilizó de inmediato. Aseguró que todo estaba bajo control.

En abril, una vez realizado el censo, la ALD cruceña sesiona en Piso Firme. Adelanta la sesión legislativa para no incurrir con una disposición judicial emitida en Beni para impedir dicha convocatoria.

Mesa técnica, en lugar neutral

¿Qué pasa si no prospera la conciliación?

Según lo referido por el ministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, si el trabajo de la mesa técnico-legal no logra el consenso de las partes, el viceministerio (como ente conciliador) derivará el diferendo al Poder Judicial. Es decir, un juez decidirá sobre el territorio en cuestión.

La opción presentada por el viceministro levanta más suspicacias aún. Desde Santa Cruz, se alega que los diferendos entre municipios se resuelven de acuerdo a la ley 339. La norma contempla la consulta a los habitantes de la entidad territorial para que decidan a qué municipio quieren pertenecer. En opinión de Ruíz, no se puede aplicar dicha ley en el caso de dos departamentos.

A criterio del constitucionalista José Luis Santistevan, en conflictos interdepartamentales no hay referéndum porque lo excluye la ley Marco de Autonomías. Corrobora la posición del viceministro. Si no hay consenso, el caso acabará en el Tribunal Supremo de Justicia y no en el Tribunal Constitucional Plurinacional.