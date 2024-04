Planta de Carbonato de Litio proyectó producir 100 mil toneladas en 2025, pero solo generará cerca de 3.000 en 2024

En diciembre del año pasado, el presidente Luis Arce inauguró la Planta Industrial de Carbonato de Litio, que pretendía proveerse de materia prima con la nueva tecnología EDL, la cual aún no fue desarrollada completamente en el país y que desechó la adoptada por el gobierno de Evo Morales (piscinas), que habría costado al país, unos $us 170 millones.

En una nota publicada por la agencia estatal de noticias ABI, el 29 de julio de 2023, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, informó que Bolivia tendría ingresos por más de $us 4.000 millones solo con la comercialización de carbonato de litio con la tecnología EDL) . “Solamente en el escenario de EDL, que nos fortalecerá de manera rápida, la obtención del carbonato de litio se basa en una producción de 100.000 toneladas hasta el 2025 y al precio actual, serían $us 4.000 millones (de ingresos)”, explicó.

En ese marco, fue aprehendido el ex ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, mientras que el ex gerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, murió por fallas en el corazón, según el examen toxicológico. Las dos autoridades eran de confianza del ex presidente Evo Morales.