Policía dice que autor de doble feminicidio tiene rasgos psicópatas y por eso “pretende buscar protagonismo”

Fuente: Unitel

El comandante Departamental de la Policía, Erik Holguín, presentó este martes un reporte sobre un doble feminicidio ocurrido en un inmueble en la capital cruceña, donde se descubrió los cuerpos sin vida de dos jóvenes.

“Lo que resalta de este caso, es que, al ingresar la Policía, el sujeto admite de forma espontánea la comisión de este crimen”, indicó Holguín y puso hincapié en que el asesino condujo a los policías al lugar, donde estaba enterrada su primera víctima.

Holguín también señaló que la Policía recibió llamadas por parte de los vecinos denunciando el hecho y que no descartan que el mismo asesino reportó el crimen.

Según Holguín, “estos aspectos tienen que llamar la atención porque son características psicopáticas en las que el autor de estos crímenes lo que pretenden es buscar protagonismo”, señaló en conferencia de prensa.

En tanto, el fiscal Daniel Ortuño, en el programa Contacto Bolivia, señaló que Cristian afirmó que él denunció sus crímenes a la Policía.

“Él en sus propias palabras dice: ‘Se me ocurrió llamar a la Policía porque yo sentía que no iba a poder parar. Entonces, yo necesitaba que alguien me detenga para poder parar’ porque él ya tenía pensado quitar la vida a una tercera persona”, indicó Ortuño.

Añadió que el imputado también reveló que ya tenía en mente asesinar a su tercera víctima y que incluso ya había identificado a su vecina como un blanco para cometer nuevamente el delito.

Informe forense

El reporte de la Policía señala que Viviana Cabrera, la primera víctima de Cristian, fue asesinada por sofocación, la madrugada del domingo pasado, hace más de una semana. El cuerpo de la joven fue encontrado enterrado en el cuarto que alquilaba el asesino.

En tanto, Carla Patricia Durán, de 26 años de edad, fue asesinada la madrugada de este lunes. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y marcas en el cuello. El reporte forense confirmó que fue estrangulada.