Postulante que interpuso amparo cuestiona a las comisiones por no tener criterio para la evaluación

La audiencia se postergó para el 2 de mayo por falta de notificación de terceros interesados, es decir, todos los candidatos al TCP deben participar.

Fuente: ANF

El postulante inhabilitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Charles Mejía, cuestionó la falta de criterio por parte de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural para la calificación de los méritos de los candidatos a magistrados. Consideró que el proceso está viciado de nulidad. y carece de credibilidad.

“Este proceso está viciado de nulidad, no tiene credibilidad. Yo creo que elegir a los máximos magistrados de Justicia tiene que ser en un proceso transparente, los diputados no tienen la más remota idea de cómo calificar, no se han preparado. Un diputado que no tiene la preparación técnica no tiene la posibilidad de calificarme, yo que me he esmerado en salir profesional y hacer los cursos de posgrado, tener la experiencia”, afirmó a la ANF.

Se conoce que hasta el momento se ingresaron 19 recursos legales contra el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, la Cámara de Senadores confirmó que fueron notificados con cinco amparos. Entre tanto, la etapa de evaluación se paralizó hasta la resolución de los mismos.

Mejía presentó un amparo constitucional el 8 de abril, luego que fue inhabilitados porque supuestamente no cumplía con los 8 años de experiencia en el área constitucional. La Sala Constitucional Segunda del Beni admitió el recurso legal y definió que la audiencia se lleve a cabo este viernes de forma virtual.

Al respecto, el jurista dijo que la audiencia se suspendió por falta de notificación a los terceros interesados, es decir, que no se comunicaron a todos los postulantes a magistrados al TCP. La cita se reprogramó para el 2 de mayo, a las 10:00.

“La audiencia que estaba prevista para este viernes se ha suspendido porque no se ha notificado a los terceros interesados, es decir que se deben notificar a todos los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y ellos deben participar como terceros interesados, así lo dispuso la sala constitucional. La audiencia se reprogramó para el 2 de mayo, a las 10:00”, explicó.

Inhabilitación

El postulante dijo que la comisión observó su título en provisional nacional por el simple hecho que decía título profesional, pero ese detalle fue subsanado a través del recurso de revisión. Sin embargo, mantuvieron su inhabilitación porque no cumplía con los 8 años de experiencia exigidos por la norma.

Aseguró que tiene más de 10 años de experiencia en la profesión libre específicamente en el área constitucional, hecho que fue valorado por el Consejo de la Magistratura cuando asumió el cargo como vocal de una sala constitucional en el Beni.

“Sin embargo, el Consejo de la Magistratura me acreditó que tenía 6 años de experiencia para el cargo de vocal constitucional y soy el abogado en el Beni que más acciones constitucionales ha tramitado en 10 años, tengo más de 200 acciones constitucionales tramitadas. Entonces, eso me da la experiencia especifica porque yo siempre he sido abogado de la profesión libre y eso no fue valorado, pero hubo casos donde si los han tomado en cuenta”, explicó.

A la vez, dijo que los legisladores no respetan la Ley 1549, que establece los principios de no discriminación e igualdad que, según él, fueron violentados porque hubo preferencias en el momento de definir quiénes pasaban a la siguiente etapa de evaluación. Lamentó que se haya actuado de esa forma.

“Ellos si tenían gente apadrinada, como el caso específico de la postulante de Tarija, Shirley Gamboa, quien no presentó el certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo de la Magistratura, lo hizo en la etapa de impugnación y la senadora Andrea Barrientos le hizo el favor de habilitarla. ese tipo de padrinazgos se observó en la comisión”, puntualizó.

/EUA/ANF