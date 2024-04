Prohíben a tiktoker tarijeña vender salteñas en la plaza principal de Tarija

Fuente: Unitel

Elena Paco, más conocida como Elena la TikTokera, derramó lágrimas de impotencia luego de que la Intendencia de Tarija le prohibió ingresar a la plaza principal de la ciudad para vender las salteñas que prepara a diario. Tras enterarse de esta situación, el alcalde Jhonny Torrez la convocó para conversar y hallar una solución al tema.

“Como todos los días, he salido a trabajar, pero no me han dejado entrar. Ahora qué puedo hacer, si no pues que nos den un trabajo, así no salgo a vender o que nos den un puesto para no estar ambulando”, señaló Elena con lágrimas en los ojos.

Elena Paco se ha convertido en un personaje muy popular en la capital chapaca, donde recorre varias calles vendiendo las salteñas horneadas que ella misma prepara.

Tras haber sido prohibido su ingreso a la plaza, el alcalde Jhonny Tórrez, la recibió en su despacho; sin embargo, antes de ello la tarijeña se encontraba en una situación de incertidumbre.

“Si no me dejan vender, que me den trabajo”, reiteraba Elena, antes de reunirse con el alcalde.