PSG empata en casa con Le Havre en nuevo tropiezo a puertas del título

El París SG no pudo pasar del empate ante Le Havre (15º) bajo la lluvia en el Parque de los Príncipes (3-3), este sábado en la 31ª fecha de la Ligue 1, retrasando de nuevo el título del club parisino, que necesitaba los tres puntos para lograrlo.

Fuente: RFI

El PSG, sin embargo, podría certificar el duodécimo título de liga de su historia el domingo si el Mónaco no gana en Lyon.

Pero más allá de prolongar la espera de lo que parece una inevitable consecución del título, el empate ante el 15º en la tabla, y después de ir con un 1-3 en contra, no supone el mejor aliciente para encarar con optimismo la ida de semifinales de Champions el miércoles ante el Borussia Dortmund en Alemania.

Los hombres de Luis Enrique tuvieron que remar cuesta arriba durante casi todo el partido, aunque dieron prueba de carácter antes de la doble confrontación europea, con la vuelta el 7 de mayo. Su resultado fue, al menos, mejor que el de su próximo rival, un Dortmund que cayó goleado horas antes ante el Leipzig (4-1).

De tropezar también el Mónaco, el PSG podrá celebrar el título el domingo por la noche. De lo contrario, deberá esperar a la 32ª fecha y el partido contra el Toulouse el 12 de mayo.

«Somos campeones»

«Somos campeones, que haya fiesta o no eso me da igual, somos campeones de liga, no hay ninguna duda. Más 29 de ‘golaverage’ con el segundo clasificado, yo ya me siento campeón aunque no sumemos ningún punto más seremos campeones», aseveró Luis Enrique en la conferencia de prensa posterior al partido.

«Vamos a intentar estar en la final de Champions, ese es nuestro objetivo, para el que vamos a dedicar todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, y creo que el equipo está en el mejor momento de la temporada sin ninguna duda», agregó.

El club de la capital, que venía de una cómoda victoria en Lorient el miércoles (4-1), precedida de otra contra el Lyon el domingo pasado por el mismo resultado, arrancó el empate en el tiempo añadido con un gol del delantero portugués Gonçalo Ramos (90+5).

Este sábado, los parisinos parecieron con la mente puesta en Dortmund y carecieron de concentración defensiva. Aunque monopolizaron el balón, los locales no se mostraron demasiado peligrosos y se vieron sorprendidos por un conjunto normando, recién ascendido a la Ligue 1, sólido detrás y eficaz en ataque.

Por parte del PSG, la defensa mostró muchas lagunas, con el brasileño Lucas Beraldo y el portugués Danilo demasiado lentos y pasivos en los dos primeros goles de Le Havre.

El marfileño Christopher Opéri (19) y el ghanés André Ayew (38) batieron al arquero costarricense Keylor Navas, sustituto del italiano Gianluigi Donnarumma.

Mbappé, suplente y discreto

Danilo fue también responsable del tercero ya que provocó el penal con una falta innecesaria sobre Loïc Nego dentro del área. Abdoulaye Touré no falló desde los once metros (61).

Todo parece indicar que, en medio de las rotaciones entre Ligue 1 y Champions, Luis Enrique, que busca un triplete con los parisinos (Ligue 1, Copa de Francia, Champions) presumiblemente los dejará en el banquillo el miércoles, optando por Nuno Mendes y Lucas Hernandez, que descansaron este sábado, al igual que Donnarumma y Fabián Ruiz.

El PSG había igualado en el minuto 29 después de una recuperación de Warren Zaïre-Emery, autor de un pase de gol para celebrar su renovación con el PSG hasta 2029. Recibió Bradley Barcola para marcar su tercer gol en Ligue 1 esta temporada.

Redujeron la desventaja gracias al buen trabajo de Gonçalo Ramos, que sirvió para el lateral marroquí Achraf Hakimi (78).

Ramos, que había tenido en sus botas el empate minutos más tarde, igualó de remate de cabeza potente y orientado, haciendo soñar al Parque de los Príncipes con la fiesta del título.

Kylian Mbappé, que ingresó al descanso en el terreno de juego, se mostró discreto en el costado izquierdo en su penúltimo partido en Ligue 1 en el Parque. Peleó hasta el final pero en esta ocasión no resultó decisivo.

Con este punto, Le Havre, que había perdido ocho de sus diez últimos partidos, sale del puesto de repechaje de descenso para colocarse provisionalmente 15º con 31 puntos.

