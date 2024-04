Rek califica como «grave y recurrente» suicidios de personas que denunciaron persecución

“… las personas que tomaron esta drástica decisión denunciaron ser objeto de extorsiones o de situaciones incorrectas o de estar siendo coaccionados indebidamente y de no creer en que la Justicia pueda solucionar o ejercer una acción que sea equilibrada”.

Fuente: Prensa Creemos

La senadora Centa Rek calificó como un hecho “grave y recurrente” que varias personas supuestamente involucradas en hechos de corrupción o investigando hechos de corrupción se hayan suicidado luego de denunciar persecución por parte del gobierno a través de su brazo ejecutor, el Órgano Judicial.

“Es un tema grave, recurrente en Bolivia de personas que se suicidan y que denuncian haber sido perseguidos por el gobierno, el ser es blanco y una persecución judicial… esta carta póstuma que dejó una persona que se suicida porque dice que no va a ser escarnio que no va a permitir ser blanco de ser burlado y tomado preso por un gobierno que definitivamente está queriendo justificar acciones que no eran las apropiadas (en la explotación del litio); lógicamente se puede leer que este cambio de timón no era la indicada y habría una gran corrupción”, indicó Rek.

El del exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, Juan Carlos Montenegro, murió ayer dejando una carta póstuma donde asegura ser inocente de toda acusación en su contra y culpar al gobierno de Luis Arce “de justificar y ocultar el rotundo fracaso de la estrategia ilusoria de extracción directa de litio (EDL) que adoptó arbitraria e irresponsablemente YLB y el actual gobierno desde el año 2021, abandonando y desprestigiando el proceso de cristalización fraccionada en piscinas de evaporación solar, que se vino ejecutando hasta fines del año 2019”

La legisladora por Creemos añadió esa situación muestra que una mafia estaría manejando los destinos del país, porque los ciudadanos ya no creen en la Justicia, que está sometida el Órgano Ejecutivo y del poder de turno, por lo que prefieren morir antes que ser denigrados.

“Hay evidencia de que hay una confrontación (al interior del MAS), hay corrupción que no se quiere esclarecer, la Justicia tomada por el gobierno no permite la posibilidad de esclarecimiento, es lo más grave que ocurre en el país porque estas personas se están suicidando porque no creen en la Justicia, no creen que hay Justicia, creen que la justicia viene de mano del poder de turno, del Ejecutivo; entonces no encuentran ningún tipo de amparo y toman esta decisión aquí ya sería como que Bolivia se está manejando con mafias, con un Estado que no garantiza los derechos”, sentenció Rek.

La senadora añadió que esa situación de falta de garantías sea observada por organismos defensores de derechos humanos y que incluso podrían conformar una comisión internacional para verificar lo que sucede en Bolivia con esa situación extrema que incluso lleva al suicio de los involucrados.

“Hay que buscar una solución estructural a este problema, como no hay justicia en el país vamos a tener que conformar una comisión internacional para esclarecer esto, es un tema ya que la atañe a organizaciones de Derechos Humanos internacionales, creo que justifica una denuncia para formar una comisión para investigar y aclarar tantas muertes que denuncian, donde las personas que tomaron esta drástica decisión denunciaron ser objeto de extorsiones o de situaciones incorrectas o de estar siendo coaccionados indebidamente y de no creer en que la justicia pueda solucionar o ejercer una acción que sea equilibrada”, concluyó la senadora.