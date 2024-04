Sociedad de Ingenieros respalda a Édgar Villegas y denuncia persecución política

El presidente de la SIB Santa Cruz considera que la imputación busca intimidar, y amedrentar a la población.

Santa Cruz, Bolivia.-

La Sociedad de Ingenieros en Santa Cruz expresó este martes su pleno respaldo al ingeniero Edgar Villegas, quien fue imputado por la Fiscalía por el supuesto delito de instigación pública a delinquir, a raíz de su denuncia de fraude electoral en las elecciones de 2019.

«Estamos preocupados por esta persecución política contra un afiliado de la SIB que, por usar su derecho a la libre expresión y demostrar técnicamente un fraude electoral, que fue revalidado por organismos internacionales como la ONU», dijo Jorge Franco, presidente de la SIB.

Franco recordó que el hecho denunciado por Villegas ocurrió hace cinco años y que la imputación busca intimidar y amedrentar a la población para que no se denuncien futuros casos de corrupción o fraude electoral.

«Están abriendo el paraguas para que nadie denuncie nada en las próximas elecciones», advirtió Franco, a tiempo de exigir al Ministerio Público que se abstenga de criminalizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

«Ya basta de este tipo de persecución política. Dejennos expresarnos libremente. Ya estamos en estado de alerta en defensa de nuestros afiliados», enfatizó.

Villegas se declara «perseguido político»

Tras conocer la imputación en su contra, Edgar Villegas se declaró este lunes ante la comunidad internacional como «perseguido político». Sin embargo, aseguró que no se rendirá ni se doblegará ante las presiones del Gobierno.

“Quiero decir al querido pueblo boliviano que ha luchado de forma no violenta, que hemos luchado durante los 21 días, que no nos vamos a rendir ante las injusticias, que no tenemos miedo y que no nos van a doblegar ¡carajo!”, exclamó Villegas en una conferencia de prensa.