Soria destapa los líos y va contra Cornejo: ‘Hay un chico que él me pedía que jugara’

El DT cochabambino, ya fuera del presente de Aurora, lamentó las aseveraciones recientes de Jaime Cornejo, presidente del club, y lo acusó de insistirle que pusiera a un futbolista en cancha.

Un tanto dolido, sorprendido por la forma en que salió de Aurora y convencido de que los números en la campaña que firmó como DT del club fueron buenos. Mauricio Soria, ya totalmente desligado del presente del «Celeste», apareció hoy antes los medios para dar su versión de su adiós, no sin antes apuntar con fuerza contra Jaime Cornejo.

El «Loco» pasó de esbozar una amplia sonrisa, graficada el día de su arribo, a mostrarse serio por el clima adverso que envolvió su separación de Aurora.







Claramente no le cayeron nada bien los duros dichos de ayer de Cornejo, presidente del «Equipo del Pueblo», quien en horas de la noche se paró ante los micrófonos para dar a conocer que prescindiría de los servicios del técnico valluno.

«Lamentando que hayan tomado una decisión en el club con la que no estamos de acuerdo. Tenemos que aceptarla por las circunstancias en las que se da. No estamos de acuerdo porque se manifiesta que son resultados deportivos los que tenemos en contra para salir del plantel. El año pasado, cuando asumimos, en la tabla del campeonato estábamos en sexto lugar», comenzó describiendo Soria, desde el complejo de Alalay.

«En Libertadores, por primera vez en la historia, Aurora gana un partido. Pasamos a una segunda instancia. Jugamos cuatro partidos, perdimos solo uno».

«Creo que más que las razones de un resultado deportivo, son los temas administrativos, organizativos que pedimos hace una semana o algo más. Hay muchos problemas que queríamos que mejoren. Por ejemplo, que haya un trabajador permanente», continuó exponiendo.

Pero su acusación más fuerte no fue la relacionada con la logística. No. Soria denunció que Cornejo le habría pedido que hiciera jugar a un futbolista, sobre el cual no reveló el nombre.

«Hay una razón fuerte, grande, difícil de entender. Antes, en el club, habrán tenido este tipo de situaciones con otros entrenadores, pero conmigo no cuenta, que es el pedido en los últimos dos meses, el presidente me hizo el pedido de que ponga un jugador equis a jugar. Eso no está bien. Los futbolistas se ganan su puesto cuando entrenan. Lamentablemente creo que eso fue lo que más le incomodó, que antes él podía influenciar en cuerpos técnicos. No estuve de acuerdo en hacer eso. Hay que poner siempre al que está mejor preparado».