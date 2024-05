Luego del anuncio del Gobierno sobre el incremento salarial, la Alcaldía de La Paz emitió un comunicado en el cual asegura que ni el alcalde Iván Arias ni el personal accederá a este beneficio establecido por un decreto.

“El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz comunica que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 5154, no habrá incremento salarial para el Alcalde ni para el personal en general”, informó la institución, mediante un comunicado emitido este jueves.

Eso sí, la comuna aclaró que sí se hará la nivelación de los funcionarios que ganan el mínimo nacional. Lo propio respecto a la antigüedad y otros beneficios.

ALCALDÍA

“Los sueldos de los funcionarios y trabajadores que perciben menos del salario mínimo nacional serán nivelados. Además, se aumentará el bono de antigüedad y las asignaciones familiares, conforme al nuevo mínimo nacional establecido”.

Luego de negociaciones con la Central Obrera Boliviana (COB), el Gobierno accedió a un incremento del 5,85% del salario mínimo nacional; Además, se acordó el alza del 3% al Haber Básico. Esta decisión fue oficializada y llevada a una norma que ahora debe ser acatada en todo el país.

No obstante, en la Alcaldía de La Paz harán una excepción, señala, por la situación del municipio a consecuencia de la dura época de lluvias.

“Tendríamos que bajar servicios, menos Superasfaltos, menos Superobras y eso no lo podemos hacer. Y segundo, la tormenta nos ha golpeado muy fuerte, hemos tenido que recortar gastos para llevar y atender las emergencias, no tenemos todavía recursos adicionales que están esperando en el Concejo la aprobación, no sabemos cuándo lo aprobarán y nosotros no podemos esperar”, expresó Arias, según una nota institucional.