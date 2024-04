Tarija: Alza de precios de la canasta básica desata ola de reclamos

La Fedjvue reclama por operativos de control para evitar el agio y especulación. La Intendencia señala que en coordinación con Defensa de Consumidor ejecutará operativos en los mercados.

Fuente: https://elpais.bo

Durante la última semana Tarija ha experimentado un alza del precio de los productos de la canasta básica familiar, situación que ha generado preocupación en la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), desde donde exigen a las autoridades realizar operativos de control para evitar especulación. Los gremiales confirman que en estos últimos meses han recibido productos más caros y que es el usuario final quien paga la diferencia. Desde la Intendencia Municipal aseguran que se llevan adelante operativos.

El País ha visitado el principal centro de abasto de la ciudad de Tarija, como lo es el Mercado Campesino, donde ha podido constatar un incremento en los precios de algunos de los productos con mayor demanda, entre ellos el huevo, que llegó alcanzar un precio de hasta 32 bolivianos el maple grande, cuando antes se lo hallaba hasta en 28 bolivianos; la cebolla cuesta 28, y antes estaba a 20 bolivianos.

Entre los pocos productos que han bajado de precio se encuentra la zanahoria, que ahora está a Bs 3, pero antes estaba en Bs 15; la papa se encuentra hasta en Bs 35, antes a Bs 40; la arveja a Bs 16, antes se encontraba a Bs 20.

Sin embargo, verduras como la acelga, perejil, cebollín y lechuga han registrado un repunte en su precio, lo que antes se encontraba a Bs 1, ahora cuesta el doble. El choclo también ha empezado a subir de precio, la docena que antes costaba Bs 8, ahora está a Bs 10. Frutas como la uva y el durazno son escasos en el mercado, empero, ha empezado a aparecer los cítricos, que es la fruta de la temporada.

Entre los productos que mantienen su precio, está el arroz suelto, que la cuartilla está entre Bs 18 y 20; el fideo a Bs 10 el kilo; la harina a Bs 120 las 2@; el azúcar a Bs 250 la bolsa de 46 kilos; la manteca a Bs 20 el kilo.

Cecilio Pimentel: “Lo que están echando la culpa es que no hay dólares, también por las políticas que está llevando Argentina”

Pese a que el Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario (CRAMA) establece sus precios referenciales, se ha podido advertir que algunos de los comerciantes venden sus productos por encima de estos.

Los reclamos

El presidente de la Fedjuve, Cecilio Pimentel, señaló que ha recibido varios reportes por parte de vecinos y amas de casa, quienes advierten de un incremento de los productos de la canasta básica familiar.

“Han explicado muchas veces que se ha tenido una fuga de precios, lo que están echando la culpa es que no hay dólares, también por las políticas que está llevando Argentina (que hizo disminuir el contrabando), eso están echando la culpa, porque muchos productos subieron, un día costaban tanto y a la semana se han disparado, es preocupante esto”, manifestó.

Pimentel instó a las autoridades competentes, como la Intendencia Municipal, Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, a realizar operativos de control para regular los precios en los mercados y evitar de esta manera el agio y la especulación.

El dirigente vecinal dijo que Tarija, al ser una región fronteriza con Argentina, tiene una estrecha relación con el consumo de productos que llegan desde el lado argentino, en ese sentido reconoció la necesidad de que se efectúen controles.

“Lo que hemos visto que ha rebajado y mucha gente está conforme, es con el precio de la papa, la papa ha bajado la mitad de lo que costaba, pero no así las verduras. Por más que digan que los bolivianos estamos bien económicamente, no estamos, no estamos bien”, señaló.

Controles

Al respecto, el titular de la Intendencia Municipal de Tarija, Carlos Camacho, señaló que se está coordinando con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, esto ante los excesivos reclamos que han recibido por el elevado precio de algunos productos, entre ellos el huevo.

Camacho indicó que se están efectuando algunos controles para evitar el agio y especulación por parte de los comerciantes. Enfatizó, que han podido identificar a algunos camiones que estaban ocultando el producto, con el objetivo de recién ofertarlos cuando incrementen su precio.

“Estamos viendo una normativa, para que nosotros como Intendencia Municipal podamos sacar una tabla, con los precios referentes a la canasta familiar, y en base a esa tabla de precios poder trabajar con la población”, afirmó.

Gremiales reciben productos más caros

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de Tarija, Enoc Ocampo, reconoció que en estos últimos meses los productos que forman parte de la canasta básica familiar han incrementado de precio hasta en un 30%.

Enfatizó que esta situación es preocupante, no tanto para el sector gremial, ya que estos suelen recibir los productos con un precio elevado, sino que es el usuario final el que termina pagando los incrementos.

“Por ejemplo, nosotros agarramos y vendemos, pero esto es preocupante, porque nuestra economía no está bien y son las familias quienes se ven perjudicadas”, expuso.