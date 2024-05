De los anuncios de nacionalización a “no hay plata”: los discursos del poder en el Día del Trabajador

Ivan Alejandro Paredes.

Fuente: El Deber

El Día del Trabajador llega con ánimos bajos por la situación económica del país y por la crisis política que atraviesa el partido en función de Gobierno. Las dos cabezas del Movimiento Al Socialismo (MAS) atraviesan una dura batalla política y cada líder mantiene mensajes diferentes. Luis Arce admite que no hay dinero para hacer gestión y Evo Morales se adueña de una etapa económica exitosa producto de la bonanza por los precios internacionales. Al fondo, la oposición no aporta todavía a un escenario fragmentado y dañado por la crisis del MAS.

“Hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado, estamos recién volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas. Hermanas, hermanos, no tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar, (…) la derecha y el ala ‘evista’, nos niegan la aprobación de créditos (en la Asamblea Legislativa) y, por lo tanto, cuando hay demandas por más obras, no hay pues de dónde sacar plata”, decía Luis Arce cuatro días antes de celebrar el Día del Trabajador.