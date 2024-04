Torneo Apertura: The Strongest y Universitario buscan su cupo en semis este miércoles

Este miércoles, la emoción del fútbol boliviano alcanza su punto álgido con los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura. Primero jugarán The Strongest y Universitario ante Gualberto Villarroel y Nacional Potosí respectivamente. Todos tienen la mira puesta en asegurar su lugar en las semifinales, especialmente los locales tras obtener ventaja en los encuentros de ida.

Por su parte, The Strongest se medirá contra Gualberto Villarroel en el Estadio Hernando Siles a las 20:00 . El equipo ha dejado una fuerte impresión al ganar con autoridad 2-0 en el partido de ida. Ahora, en casa, buscarán mantener su dominio para asegurar su pase a las semifinales.

Las semifinales ya tienen sus cruces definidos, lo que agrega un nivel adicional de intriga y emoción para los seguidores del fútbol:



– Semifinal 1: The Strongest/Gualberto Villarroel vs. Nacional Potosí/Universitario

– Semifinal 2: Aurora/Independiente vs. San Antonio/Bolívar

Estos enfrentamientos en las semifinales prometen ser batallas épicas en busca de un lugar en la final del Torneo Apertura. Dicha final, entregará el título de campeón y el pase a Copa Libertadores como Bolivia 1.