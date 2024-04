Tras acusación de chofer despedido, ministro Montaño le dice a Evo que son falsas y le pide no olvidar a empresas que enviaba

Montaño afirmó que no tiene miedo ni a la organización criminal que se tiene el exmandatario y que intenta atemorizarlo.

Video: Ministerio de Obras Públicas

Lidia Mamani / La Paz

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, rechazó este lunes las acusaciones del expresidente Evo Morales, quien dijo que despidió a uno de sus choferes porque presuntamente hacía cobros a su nombre. Por el contrario, dijo que no lo callarán y que no se olvide que cuando era mandatario, enviaba a empresas a pedir anticipos.

“Se cae la acusación de que he retirado a mi chofer, Evo Morales que diga quién es el chofer. Montó una sarta de denuncias en mi contra con el caso ABC, que al final no prosperó (…). De las boletas del que te refieres están cauteladas, somos respetuosos de los órganos jurisdiccionales. Tú me enviabas a estas empresas para que les demos anticipos y ahora resulta que están paradas y ahora esperas que con mentiras te crean, a mí no me vas a callar compañero Evo”, remarcó Montaño, en conferencia de prensa.

Incluso lo desafió a callarlo con la “organización criminal” que conformó, algo que no le teme, ya que ni los “golpistas” hicieron que deje de levantar su voz.

“Nosotros siempre hemos trabajado con documentación en mano, te estoy dando dos nombres de los choferes que en la actualidad están trabajando. Luego se ha referido a unas boletas de garantía y hay que hacerle recuerdo al compañero Evo, que usted hacía bloquear en Chimoré, que estas mismas empresas, que tienen nombre y apellido, iban a buscarte compañero Evo, para que le demos recursos económicos, para que le demos anticipo, ya no te acuerdas de eso. Yo me negué a entregar esos anticipos,porque era incorrecto”, señaló.

Según Montaño, como una de las compañías que le iban a cobrar el anticipo, no tenía maquinaria, personal ni recursos, por incumplimiento se rescindió el contrato y se adjudicó a otras que ya avanzan en el proyecto, mismo que son financiados por Fonplata.