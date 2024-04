Un crítico de Boeing aseguró que compartió con el FBI los registros de los tornillos 737 desaparecidos

Durante su declaración ante un subcomité del Senado el miércoles, el exempleado enfatizó que sí existen documentos detallados sobre las labores efectuadas en el avión implicado en el accidente del vuelo de Alaska Airlines

Un destacado crítico de Boeing Co. contradijo la afirmación del fabricante de aviones de que no existen registros de los trabajos realizados en un panel del fuselaje que más tarde estalló de un 737 Max 9 en pleno vuelo, desencadenando una crisis de confianza sobre la calidad en la empresa.

Ed Pierson, antiguo empleado de Boeing que ahora dirige una fundación de seguridad, declaró este miércoles 17 de abril ante un subcomité del Senado que sí existen documentos que detallan el trabajo realizado y que los ha compartido con los investigadores federales a raíz de la cuasi tragedia de un vuelo de Alaska Airlines.

“Existen registros que documentan en detalle el ajetreado trabajo realizado en el avión de Alaska Airlines, y los líderes corporativos de Boeing también lo saben”, dijo Pierson. “Sé que esta documentación del avión de Alaska existe porque se la pasé personalmente al FBI”.

La compañía remitió todas las preguntas a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que está investigando la causa del accidente del 5 de enero. La junta, que ha dicho que al panel le faltaban cuatro pernos que lo mantienen en su sitio cuando salió de la fábrica de Boeing, no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Boeing mantiene que no tiene un registro formal de las reparaciones realizadas que requirieron la apertura del tapón de la puerta – una grave violación de sus propios procedimientos de fabricación – y por lo tanto no puede precisar quién hizo el trabajo. Sin órdenes de trabajo escritas, los inspectores de calidad de la empresa no habrían sabido que debían comprobar la reparación ni detectar la falta de tornillos.

Al parecer, Dos registros gemelos -uno que registra oficialmente todas las acciones realizadas durante el montaje del avión y otro menos formal que sirve de herramienta de comunicación en la fábrica- han provocado confusión en la fábrica de Boeing en Renton, Washington, según ha informado Bloomberg.

En un testimonio ante el Congreso el 10 de abril, la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo que Boeing “nos ha proporcionado todos los documentos que hemos pedido que existen, son conscientes de que este registro no existe”.

Pierson hizo sonar por primera vez las alarmas sobre las prácticas de fabricación descuidadas en el 737 Max a raíz de dos accidentes mortales en 2018 y 2019. Criticó duramente el manejo de Boeing de la última crisis relacionada con su 737 Max.

Le dijo al comité el miércoles que los registros sobre el tapón de la puerta de Alaska Airlines le fueron proporcionados por un denunciante interno en Boeing, y que han estado disponibles durante meses. “En mi opinión, se trata de un encubrimiento criminal”, declaró Pierson en la audiencia.

El alarmante accidente ha desencadenado una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia, que ha convocado a un gran jurado. La Administración Federal de Aviación ha limitado la producción del 737 hasta que esté segura de que Boeing controla la calidad, y ha dado de plazo hasta finales de mayo para que la empresa elabore un plan de mejora de sus procesos de fabricación.

“No creo que haya nadie en Boeing, de Dave Calhoun para abajo, que no quiera saber lo que ha pasado aquí”, dijo Homendy la semana pasada, refiriéndose al consejero delegado de Boeing. “Quieren saberlo y quieren arreglarlo”.