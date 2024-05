Suman los cuestionamientos por los dichos de Luis Arce sobre la economía del país

El ex presidente Jorge Tuto Quiroga consideró que las declaraciones de Arce son una “confesión oficial” y que el partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS), “se farreó nuestro gas”.

“Gobierno de Arce confirma que Evo se farreó el gas, no exploró, fue muy mal pesidente y que Arce fue pésimo ministro (de Economía). Juntos y abrazados saquearon Bolivia sin clemencia. Arce era ministro líder de economía, ahora culpa a su excolega Sánchez y al jefazo”, escribió Quiroga en la red social X.

“El Gobierno no puede disimular la crisis, pero no tiene un plan para salir de ella. Al contrario, siguen gastando más de lo que tienen. No habrá ni gas ni litio en siete años. Se necesita apelar a los recursos renovables y al emprendimiento. Para eso, hay que cambiar en 2025 (año de nuevas elecciones presidenciales)”, sostuvo Doria Medina.