Un muerto y casi 200 atrapados tras derrumbarse un teleférico en Turquía

Aún no hay información sobre la causa del incidente, pero se abrió una investigación sobre el colapso.

Fuente: RT

Una persona murió y al menos 10 resultaron heridas este viernes, cuando una de las cabinas del teleférico de Antalya (Turquía) se soltó del cable y cayó, informan medios locales.

Antalya Konyaaltı ilçemizdeki Tünektepe Teleferik’te yaşanan kazada hayatını kaybeden yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/AvsZHvldH0 — Dr.Ali YILMAZ (@07aliyilmaz) April 13, 2024

Además, 184 personas quedaron atrapadas en cabinas aéreas debido a la detención del teleférico tras el accidente.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan vatandaşlar #teleferik kazasında CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali olduğunu, daha önce defalarca sorun çıkacağı konusunda belediyeye başvurduklarını açıkladılar.

Konu hakkında halen Muhittin Böcek bir açıklama yapmadı. pic.twitter.com/IrTh9qAtup — İSMET P. 🇵🇸 🇹🇷 (@Ismet6155) April 13, 2024

El alcalde de Antalya, Muhittin Böcek, comunicó que por el momento, a las 4 de la madrugada (hora local), 83 personas ya han sido evacuadas.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için ekiplerin çalıştığını açıkladı. pic.twitter.com/D9XFQ6uhGS — Ordu Ajandası (@OAjandas) April 12, 2024

Aún no hay información sobre la causa del incidente. Entretanto, se abrió una investigación sobre el colapso.