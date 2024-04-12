Un muerto y casi 200 atrapados tras derrumbarse un teleférico en Turquía

Categorías SeguridadEtiquetas

Aún no hay información sobre la causa del incidente, pero se abrió una investigación sobre el colapso.

Un equipo de rescate trabaja en el rescate de los pasajeros de un teleférico en Antalya, Turquía, el 12 de abril de 2024. IHA / AP

Fuente: RT

 



 

Una persona murió y al menos 10 resultaron heridas este viernes, cuando una de las cabinas del teleférico de Antalya (Turquía) se soltó del cable y cayó, informan medios locales.

 

 

Además, 184 personas quedaron atrapadas en cabinas aéreas debido a la detención del teleférico tras el accidente.

 

 

El alcalde de Antalya, Muhittin Böcek, comunicó que por el momento, a las 4 de la madrugada (hora local), 83 personas ya han sido evacuadas.

 

 

Aún no hay información sobre la causa del incidente. Entretanto, se abrió una investigación sobre el colapso.