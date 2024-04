Violenta gasificación policial a maestros, reportan 50 heridos y magisterio anuncia que continuarán sus protestas

El subcomandante departamental de la Policía, Silvio Terrazas, informó que sus dependientes fueron agredidos por los maestros.

Fuente: Brújula Digital

Efectivos policiales gasificaron la tarde de este lunes a centenares de maestros urbanos que pretendían protestar en puertas del Ministerio de Educación, fueron dispersados con gas pimienta y lacrimógeno en la avenida Arce. Los maestros movilizados anunciaron que radicalizarán sus medidas, no descartaron paro de labores educativas y bloqueo de caminos.

“La marcha ha sido multitudinaria. La Policía ha cambiado de táctica. Antes utilizaban gas para dispersar las movilizaciones, ahora ha utilizado de forma directa e indiscriminada, los balines. Tenemos más de 50 compañeros maestros, maestras y administrativos que han recibido de forma directa (estos balines) en su cuerpo”, denunció el profesor José Luis Álvarez, del magisterio paceño, después que sus colegas fueran dispersados por efectivos policiales.

Los efectivos policiales dispersaron o los corretearon a los maestros movilizados desde la avenida Arce hasta inmediaciones del Monoblock de la UMSA, hasta que no vuelvan a agruparse, en una especie de casi persecución a los educadores.

“Si el Gobierno no hace eco de estas movilizaciones y nos convocan a dialogar, lo que nosotros vamos a hacer es radicalizar nuestras medidas y a partir de esta semana no descartamos el paro de 24 horas y suspensión de actividades (educativas), pero además no descartamos el bloqueo de carreteras y fronteras y así paralizar todo el país”, informó el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub), Ludbin Salazar.

En algunos videos se puede observar cómo, tras que los maestros usaran petardos que explotaban cerca de los efectivos policiales, los efectivos policiales respondieron lanzando agentes químicos y algunos de usaron pistolas de paintball para dispersar la movilización de los maestros, según reporte de Erbol.

El subcomandante departamental de la Policía, Silvio Terrazas, informó que sus dependientes fueron agredidos por los maestros. “Luego de usar extintores nos han agredido con petardos; hay equipos dañados y lesiones menores (entre los policías), les llegó petardos”, dijo el jefe policial, quien incluso dijo que tiene alguna “lesión interna”.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, Édgar Cortez, informó que entre sus subalternos hay al menos cinco heridos. Admitió que se utilizaron agentes químicos para dispersar a los maestros movilizados.

El dirigente Álvarez informó que los “abusos de la Policía” no baja los ánimos del sector y que, al contrario, anticipó, radicalizarán sus medidas de presión en la semana que empezó con una multitudinaria marcha, integrada por maestros urbanos de todas las regiones del país.

“Esto en vez de aplacar los ánimos de los maestros, va a radicalizarlos y vamos a continuar con las medidas de presión durante toda esta semana”, indicó el dirigente.

Álvarez anunció que los integrantes de las 31 federaciones de maestros del país se quedarán en La Paz para proseguir con las protestas hasta ser atendidos en sus demandas.

La movilización del sector comenzó pasada las 13:00 de este lunes. Sus ejecutivos advirtieron que el Gobierno no atienden sus demandas, radicalizarán sus medidas de protestas con paros y bloqueos de caminos.

Después de una concentración, los maestros urbanos descendieron de la avenida Montes y desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto, cruzaron el centro paceño y pretendían protestar en puertas del Ministerio de Educación, los efectivos policiales impidieron que se acercaran al edificio gubernamental y ahí se produjo la acción policial contra los maestros.