Vuelve a temblar con fuerza en Taiwán: Se registra sismo de magnitud 6.0

Es el más reciente de una serie de sacudidas registradas en la isla desde el lunes por la tarde.

Fuente: https://www.eltiempo.com

Una serie de temblores sacudieron Taiwán entre el lunes y el martes, siendo el más fuerte de todos el que alcanzó una magnitud de 6,3 con epicentro en Hualien, en el este de la isla, según la Agencia Central de Meteorología.

Precisamente en Hualien tuvo su epicentro el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió

Taiwán el 3 de abril y que dejó al menos 17 muertos y más de 1.100 heridos.

JUST IN: 6.1 Magnitude earthquake has hit Taiwan’s capital Taipei pic.twitter.com/72pialXR3C

— Pubity (@pubity) April 22, 2024