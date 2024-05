Aguilera plantea alternativas para que lleguen divisas frescas al país

Son tres, el modelo concesionario, la seguridad jurídica a la inversión extranjera y liberar las exportaciones

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Ante la consulta de los medios, por la escasez de dólares en el país, Mario Aguilera, gobernador en ejercicio de Santa Cruz, propuso tres medidas que ayudarían a traer recursos o divisas internacionales frescas al país.

La primera de las propuestas es el modelo concesionario, la segunda es que el Gobierno garantice la seguridad a los inversores extranjeros, para que lleguen al país, dinamicen la economía, generen empleos y la tercera propuesta está relacionada con la liberación de las exportación.

Con relación a los créditos atascados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Aguilera considera que un crédito genera una deuda, pero en estos momentos si no existen alternativas se convierte en una opción que ayude al país a salir del fondo de esta ‘estaticidad que tienen las finanzas nacionales’.

Situación económica en la Gobernación

Referente a la situación del ente departamental, indicó que es complicada debido a las dificultades que se generan en el entorno nacional.

“Prácticamente el 90% del presupuesto de la Gobernación se basa en producción petrolera y gasífera, entre regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), impuestos especiales o derivados de hidrocarburos componen el 90%. No hay gas, no hay petróleo, no hay regalías, no hay ingresos, no hay manera de solventar las necesidades y requerimientos de nuestra población en el departamento más extenso y más poblado del país”, detalló.

Aguilera agregó que existe un recorte al presupuesto de la Gobernación que no ha sido resuelto y que se podría replicar en la siguiente gestión.

“Esta situación demanda acciones inmediatas para recuperar la capacidad de prestación de servicio de las entidades públicas a nuestra población”, concluyó.