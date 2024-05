El mercado chino amenaza con irrumpir, ahora, con la mano de obra de artesanos, diseñadores y confeccionistas bolivianos, quienes se quejan que desde hace unos cuatro años la confección de trajes folklóricos para participar en el Gran Poder se los hace en el país asiático.

Sin duda, esta situación amenaza a la economía de las personas que se dedican a este rubro. Ellas aseguran ya que cada año se ahonda la merma, hasta en un 30%, en la demanda de la confección de trajes folklóricos.

Fuentes allegadas a La Razón, que prefirieron guardar su nombre en reserva, señalaron que los pasantes de una fraternidad de morenada contrataron los servicios de un diseñador para el boceto del traje para las mujeres (mantas, polleras y blusas). Luego éste fue llevado a China para su confección.

El viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas, Juan Carlos Cordero, confirmó a las afirmaciones recogidas por este medio de comunicación y dijo que entre las prendas hechas en china están, en su mayoría, mantas, polleras, blusas y camisas para los varones.

“Sí, hemos observado esa situación que no es reciente. Esto comenzó en 2018, con los adornos, apliques y otros que llegaron desde China. Esto fue progresivo. Este año, los artesanos se quejaron porque hacen mantas, blusas, polleras en ese país y los afecta bastante porque la demanda redujo”, declaró el viceministro.

Pero, ¿por qué eligen la mano de obra y productos chinos? varios coinciden en que es el bajo costo, en un 30 a 40% menos, con relación a la producción nacional.

El presidente de la Asociación de Bordadores de La Paz, Jorge Quisbert, expresó su molestia e indignación contra las autoridades del Ministerio de Culturas. Dijo que no hubo respuesta a sus reiteradas notas de denuncia por este “atentado” contra su trabajo.

Criticó la falta de políticas de salvaguarda a la festividad de Jesús del Gran Poder, a pesar de que esta actividad es, desde 2019, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la Unesco.

Los dueños de negocios que se dedican a las artes gráficas afirmaron que algunas fraternidades también trajeron sus invitaciones desde el país asiático.

“El mercado chino está afectando nuestro trabajo. Las mantas, polleras, camisas, blusas para los bailarines son hechas allá (en China). Lamentablemente no hay políticas de Estado, no hay defensa del folklore. Pedimos a las autoridades de Culturas que se norme, que se regule, pero no nos hacen caso”, lamentó el dirigente.

En septiembre de 2023, la exministra de Culturas, Sabina Orellana, posesionó al Comité de Salvaguarda de la festividad de Jesús del Gran Poder, con la misión de dirigir, proteger, promocionar y difundir, además de preservar las danzas sin tergiversaciones.

“La última reunión que hemos tenido con el Comité de Salvaguarda es hace cuatro meses. Ellos tendrían que pronunciarse sobre este tema, pero no lo hacen”, acotó Quisbert.

INVITACIONES

Pero no solo son los trajes folklóricos. Este año, dos fraternidades de morenada, importaron de China sus invitaciones.

El propietario de impresiones gráficas Futugrama, señaló a La Razón que en ese país cuentan con equipos de última tecnología que ofrecen “novedades, innovaciones” y que para su sector se torna difícil la competencia.

“Los pasantes compiten por ofrecer lo mejor a sus fraternos. Siempre buscan innovar. En mi rubro puedo decir que en China tienen tecnología de punta para ofertar productos innovadores. No podemos competir con ellos”, aseveró.

Algunas fraternidades también comenzaron a importar las matracas que usan los bailarines de morenada, sin embargo, uno de los entrevistados por La Razón contó que esos y otros productos “son desechables”.

El viceministro Cordero señaló que se buscará un mecanismo “para generar acciones efectivas de defensa de nuestro folklore, nuestro patrimonio”.