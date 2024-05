ANAPO pide a la policía detener a los avasalladores que operan en el Norte Integrado

El gerente de la institución reitera que continúa el peligro de los avasallamientos en esa región de Santa Cruz

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que nuevamente existe el peligro de avasallamientos en el Norte integrado de Santa Cruz, específicamente en la comunidad de San Pedro, donde al menos 70 mil hectáreas de tierras dispuestas para la siembra de granos corren peligro por las amenazas de grupos de personas que intentan tomar propiedades ya tituladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Jaime Hernández, gerente de Anapo, alertó sobre la presencia de estos grupos irregulares que amedrentan a los agricultores de la región desde finales del año pasado y les impiden sembrar y cosechar sus cultivos, hecho que pone en riesgo la producción de unas 300.000 toneladas de granos de soya, maíz, sorgo y trigo, necesarias para la seguridad alimentaria del país.

“Amedrentan en motos y armados, encapuchados y generando zozobra en los productores, es más, en una propiedad ya se entraron en diciembre del año pasado, han sembrado, han producido han cosechado y ahora quieren entrarse a un área mayor; por eso hicimos la denuncia respectiva, porque creemos que estos hechos delictivos no pueden tolerarse y debe detenerse a quienes instigan a cometer actos al margen de la ley”, manifestó.

Hernández exigió acciones concretas de las autoridades y una intervención rápida de la Policía Boliviana, porque, si bien se emitieron órdenes de desalojo y aprehensión contra los responsables, los trabajadores agrícolas necesitan garantías de seguridad jurídica para continuar con la producción de alimentos para el país, temen que la falta de acción permita que los avasallamientos continúen y continúen en la impunidad esas acciones ilegales.

Asimismo, reitero que la situación pone en riesgo la producción de alimentos en el país y pide a las autoridades correspondientes tomar determinaciones para que la producción de alimentos en la región se verá gravemente afectada; recordó que las órdenes de aprehensión fueron contra cinco de los cabecillas identificados fueron emitidas hace 20 días y hasta la fecha la institución del orden no las ejecuta.

“Se debe dar una señal clara que estas acciones al margen de la ley no van a ser toleradas, el presidente Arce ha dicho claramente que en su gobierno no se va a tolerar ningún tipo de avasallamientos y creemos que los órganos competentes deben actuar en función a ese lineamiento. Estos productores están en la zona hace más de 30 años, hicieron inversiones, mejoras, habilitaron caminos, no es posible que estos grupos irregulares pretendan tomar tierras que están en producción”, resaltó.

El dirigente pidió que se brinde seguridad jurídica a un sector que produce alimentos y genera excedentes para las exportaciones; asimismo, resaltó la detención de un dirigente de estos grupos hace unas semanas en Guarayos, porque dijo que esas son las señales claras que se deben dar a quienes intentan tomar por la fuerza tierras que no les pertenecen, acción que espera sea replicada en el caso de la comunidad de San Pedro.