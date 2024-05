Ante escasez de dólares, sugieren al Gobierno asumir medidas para evitar que surjan problemas de orden social

El sector privado afirma que tanto para los productos acabados como para los insumos se requieren dólares para comprarlos en el mercado exterior, donde el 96% usa esa moneda.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

Ante la escasez de dólares en el país y que afecta a todos los sectores productivos, empresarios, comerciantes y a la población en general, con precios altos en los productos, el Gobierno nacional debe asumir medidas, como bajar el gasto público y hasta pensar en acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), sugieren un experto en comercio internacional y un empresario. De lo contrario, se puede acrecentar la devaluación y la inflación, y esto contraer un conjunto de problemas de orden social.

“Si no se toman estas medidas, lo que es previsible que ocurra es que se siga acrecentando la devaluación y con ello la inflación y esto puede acarrear un conjunto de problemas de orden social, ya que la población sentirá la pérdida de su poder adquisitivo. Entonces, puede surgir un descontrol en la economía y tener una devaluación e inflación que será difícil controlarlo y no habrá recursos monetarios para seguir subsidiando y conteniendo”, advirtió el experto en comercio internacional y expresidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), Antonio Rocha, en contacto con Eju.tv.

En su criterio, cuando ese momento llegue no habrá de dónde agarrarse, se desbordará y habrá escasez, la gente no podrá comprar, por tanto, el Gobierno está a tiempo de evitar eso. Si bien se tiene una economía que se desacelera, aún no es recesiva y es justamente lo que se tiene que evitar y tomar medidas de inmediato, en consenso con los sectores productivos, empresariales, organizaciones sociales y la sociedad en general.

Entre las medidas, Rocha precisó que se debe dejar de gastar más de lo que se tiene y los pocos dólares que hay, se los tiene que disponer para que el mercado financiero lo asigne. Segundo, hay que dejar de tomar los dólares de los exportadores, porque automáticamente se caerán las ventas al mercado exterior, esto aumentará la especulación y se disparará más el precio del dólar paralelo.

Lo que sí se tiene que hacer, sugirió, es: liberar las exportaciones, liberar el flujo de las transacciones en divisas en el sistema; se tiene que dejar de sacar los dólares del sector al público; el Gobierno debe “sincerarse” porque en este momento hay un descalce en la balanza de pago y se debe acudir al FMI para solicitar Derechos Especiales de Giro (DEGs).

“Con lo que el Estado debe al sistema financiero, el BCB debe a la banca más de 2.500 millones de dólares, si los devuelve habrá más dólares, más los DEGs del FMI, más la liberación de las exportaciones, con eso vamos a poder salvar por lo menos el trance, hasta que todo se recupere, porque sumado a esto el tema político, es complicado no es sencilla la situación para el Gobierno y menos para el sector productivo”, anticipó Rocha.

Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEEPC), Luis Laredo, afirmó que todos los sectores económicos, industriales, manufacturas, agropecuarios, de servicio, entre otros, requieren dólares para importar materia primas, insumos, repuestos, maquinaria, que destinan y usan para elaborar sus productos y cuando no pueden encontrar dólares recurren al mercado paralelo, en el que el precio está en hasta 20% superior.

“El dólar no sólo es requerido por los que producen, sino hasta las aseguradoras, porque contratan a otra empresa internacional, para cubrir esos seguros y el pago es en dólares; al igual que el sector de telecomunicaciones, que también tiene que pagar por el servicio; las imprentas, que importan papel, casi el 96% del mercado exterior se mueve con esa divisa. A la escasez de la moneda extranjera se suma los precios altos de las materias por un contexto internacional complejo, que es otro factor”, consideró Laredo, en contacto con este medio digital.

Ante esto, recomendó al Gobierno bajar el gasto público, disminuir la informalidad en el país y hasta pensar “seriamente” en recurrir al organismo internacional del FMI.