La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Yacira Cardozo, renunció a su cargo ante “presiones” de autoridades judiciales.

“No soy marioneta de nadie, la institución no se maneja políticamente. Han sido recurrentes, pese a haber presentado mi denuncia hace dos o tres semanas atrás en la Fiscalía. Creo que la orden está dada. Recientemente se han reunido y un magistrado ha ordenado taxativamente que se pida mi renuncia, hecho que no es necesario porque yo nunca me he agarrado de este cargo, desde que he asumido nos hemos puesto a trabajar”, afirmó al medio digital Libertad Multimedia Sucre.

Cardozo asumió la presidencia el 28 de septiembre de 2023, luego que Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí la designó.

El 3 de mayo, ella formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia, por la presunta comisión del delito de coacción, debido a las presiones ejercidas para que deje el cargo.

“He tenido presiones muy fuertes por los vocales que han insistido en esa renuncia. Pese a ello, presentaron una nota que exigía que se llama a sala plena extraordinaria para tocar exclusivamente la presidencia”, dijo entonces Cardozo.

En tanto, el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí informó que el vocal Édgar Jallaza asumió la presidencia.

“En horas de la tarde por decisión de Sala Plena… asume la Presidencia de este ente jurisdiccional, Edgar Jallaza, con una votación unánime de 11 votos a favor y la abstención de dos votos, de un total de 13 autoridades judiciales que participaron en la sesión” (sic), indicó, a través de sus redes sociales.