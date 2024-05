Anticonceptivo masculino: la ciencia estudia la píldora que podría cambiar el futuro

El fármaco bloqueó la capacidad de los ratones machos de laboratorio para fertilizar a los ratones hembra. Los detalles publicados en la revista Science

Un nuevo fármaco por vía oral para hombre logra ser un eficaz anticonceptivo





(Por Dennis Thompson – HealthDay News) –Durante décadas, la responsabilidad del control de la natalidad ha recaído en gran medida en las mujeres, pero una nueva investigación sugiere que una píldora anticonceptiva para los hombres podría convertirse algún día en una realidad.

¿Cómo funciona? Se dirige a una proteína necesaria para la fertilidad, informan los científicos. La proteína, llamada serina/treonina quinasa 33 (STK33), está enriquecida en los testículos y se requiere específicamente para crear espermatozoides funcionales, explicaron.

Un fármaco que inhibe la STK33, llamado compuesto CDD-2807, bloqueó la capacidad de los ratones machos de laboratorio para fertilizar a los ratones hembra, informaron los investigadores en la edición del 23 de mayo de la revista Science.

Una píldora anticonceptiva para los hombres podría convertirse algún día en una realidad. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos complació ver que los ratones no mostraban señales de toxicidad por el tratamiento con CDD-2807, que el compuesto no se acumulaba en el cerebro y que el tratamiento no alteraba el tamaño de los testículos”, señaló la investigadora Courtney Sutton, becaria postdoctoral en patología del Colegio de Medicina Baylor, en Houston.

“Es importante destacar que el efecto anticonceptivo fue reversible. Después de un período sin el compuesto CDD-2807, los ratones recuperaron la motilidad y el número de espermatozoides y volvieron a ser fértiles”, añadió Sutton en un comunicado de prensa de Baylor.

Investigaciones anteriores habían demostrado que las mutaciones naturales en STK33 conducen a la infertilidad tanto en ratones como en hombres al causar espermatozoides anormales con poco movimiento. Estas mutaciones no causan otros problemas de salud.

“Por lo tanto, STK33 se considera un objetivo viable con preocupaciones mínimas de seguridad para la anticoncepción en los hombres”, señaló el investigador , el doctor Martin Matzuk, director del Centro para el Descubrimiento de Fármacos de Baylor.

Los estudios se probaron primero en ratones

El equipo de investigación examinó miles de millones de compuestos diferentes para descubrir los que inhibirían eficazmente a STK33, dijeron los investigadores. A continuación, generaron versiones modificadas de los compuestos más eficaces para hacerlos más estables y potentes.

“Entre estas versiones modificadas, el compuesto CDD-2807 resultó ser el más efectivo”, señaló la investigadora principal, Angela Ku, científica de Baylor. Luego, los investigadores probaron diferentes dosis y regímenes de tratamiento de CDD-2807 en ratones de laboratorio, para ver qué tan bien funcionaba.

«En los próximos años, nuestro objetivo es evaluar más a fondo este inhibidor de STK33 y compuestos similares a CDD-2807 en primates, para determinar su efectividad como anticonceptivos masculinos reversibles», dijo Matzuk.

Más información: Planned Parenthood ofrece más información sobre el control de la natalidad. FUENTE: Facultad de Medicina de Baylor, comunicado de prensa, 23 de mayo de 2024

*Dennis Thompson HealthDay Reporters ©The New York Times 2024