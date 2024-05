Arce advierte que emitirá “alguna medida” contra exportadores que no “traigan el 100%” de los dólares

En un encuentro con periodistas, el presidente Luis Arce advirtió la noche de este jueves que emitirá “alguna medida” contra exportadores que no “traigan el 100%” de los dólares. Dijo que conoce de algunos empresarios que dejan las divisas en el extranjero. Foto: RRSS

“Si exportan y no traen los dólares eso no sirve al país. Hay que aumentar las exportaciones, estamos totalmente de acuerdo, pero tienen que traer y comprometerse, si no vamos a tener que sacar alguna medida desde el sector público para que traigan el 100% de las divisas a nuestro país”, advirtió la autoridad.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, informó en la víspera que la banca tiene 470 millones de dólares y dijo que debió ponerlos. “El sector financiero, a la fecha, tiene más de 270 millones de dólares en sus bóvedas y 180 millones (de esta moneda) en dólares invertidos en el exterior. Estamos hablando de 470 millones de dólares que tiene el sector financiero. Si comparamos estos montos son similares a los que tenían en gestiones pasadas. Entonces, no pueden argüir algunos bancos que no tienen las divisas y no quieran atender”.

Arce dijo que conoce de exportadores que no traen todos los dólares del extranjero y cuestionó la “honestidad” de los empresarios. “Sabemos que hay exportadores que mantienen una parte (de las divisas) que se quedan fuera del país y eso no está bien. Eso no es honesto con el país que está haciendo el esfuerzo de generar políticas y mercados para generar exportaciones y dólares, no es correcto que se queden esas divisas afuera”.

Arce se refirió a la falta de dólares en el país en un contexto en el que el sector privado demanda mayores divisas para importar insumos para la industria y comercio, además para llegar a mercados externos.

El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, informó que el país requiere un promedio de 2.500 millones de dólares al mes para satisfacer importaciones, pago de la deuda externa y privada, entre otros.

“Bolivia necesita en promedio cerca de 2.500 millones de dólares al mes para satisfacer importaciones, servicio de deuda, servicio de deuda privada y otro tipo de obligaciones con el exterior. Hoy por hoy el Banco Central posee en liquidez apenas 200 millones de dólares. Es decir, no es una fuente confiable de divisas y el sector privado, los bancos que canalizan los dólares de los exportadores hacia los importadores está enfrentando una serie de problemas porque nuestras exportaciones han caído fuertemente”, dijo.

Espinoza cuestionó a las autoridades gubernamentales que exigen a la banca privada disponer sus dólares, cuando el país enfrenta un problema recurrente desde el 2023 de falta de divisas que no solamente afecta al sector privado, sino también al Gobierno y a la población con el incremento de precios de los productos importados.

