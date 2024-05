Arzobispo percibe que democracia “se debilita”

El monseñor Ricardo Centellas, exhortó al pueblo boliviano a buscar la unidad “pura y transparente” y volver a introducirse en el anhelo de la independencia y libertad.

Durante el solemne Te Deum en honor a los 215 años de la gesta libertaria, el arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, exhortó al pueblo boliviano a buscar la unidad “pura y transparente” y volver a introducirse en el anhelo de la independencia y libertad.

“Solo con la pureza y transparencia que caracteriza a los niños se puede caminar juntos, respetando las diversidad y se puede apostar por el bien común. Esto intenta enseñarnos Jesús”, expresó el prelado ante los presentes en la Catedral Metropolitana.

Recordó que el 25 de Mayo de 1809 en las calles de Sucre se proclamó una “sana rebelión que anhelaba independencia y la libertad”. “Y creo que después de más de dos siglos podemos volver a introducirnos en este anhelo tan fundamental para el ser humano”, remarcó.

En ese contexto, afirmó que hoy, como en aquel entonces, es posible volver a gritar independencia y libertad por muchas razones.

“Independencia porque nuestra democracia se debilita. Tenemos muchos signos. Estamos viendo un proceso de las elecciones judiciales que va y no va, parece que avanza y no avanza. Es increíble. Un Órgano Legislativo que camina y no camina. Uno fácilmente percibe que no se profundiza el carácter deliberativo de esta instancia y así podemos poner otros ejemplos, donde se ve claramente que no hemos sido capaces de profundizar esta condición que nos permite vivir a todos con participación, respetando el derecho de cada uno. Una economía que no responde a una igualdad social o a una justicia social”, reflexionó.

A la homilía celebrada por el monseñor Centellas asistieron los gobernadores de Chuquisaca y Santa Cruz, Damián Condori y Mario Aguilera, respectivamente, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe, los senadores Santiago Ticon y Silvia Salme, entre otras autoridades. No asistieron el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca ni el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, quienes sí estuvieron en la ceremonia interreligiosa minutos antes en la Plaza 25 de Mayo.

