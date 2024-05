Asamblea Legislativa en la ingobernabilidad política: sin liderazgo y división en las bancadas

Fuente: ANF

La oposición y el oficialismo coincidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) atraviesa por una crisis; la falta de liderazgo y la división en las bancadas provoca un clima de ingobernabilidad e inviabilidad política.

A la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional está David Choquehuanca; el segundo hombre es Andrónico Rodríguez, presidente del Senado; y la tercera máxima autoridad legislativa es Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados. Desde el año pasado han surgido críticas a la “ausencia de liderazgo»

“No hay que escaparse de los problemas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Escondiéndonos no vamos a solucionar nada, hay que enfrentar los problemas a nivel legislativo y dando soluciones”, declaró el diputado arcista Jorge Yucra a la ANF, comentó en esa línea ante el constante silencio de Choquehuanca en relación a los diferentes problemas que enfrenta la ALP.

Critican a Choquehuanca porque pareciera estar en la “clandestinidad” en “silencio” durante semanas pese a los problemas que la asamblea debiera atender, como las elecciones judiciales, la imposibilidad de la Asamblea de interpelar a ministros o generar espacios de diálogo para la concertación de diversos temas.

Wilfredo Chávez, abogado del MAS, criticó la actitud del vicepresidente del Estado porque “no aparece en nada”, es más, dijo que parece un “fantasma” a propósito de estar totalmente ausente en la resolución de los problemas emergentes en torno a las elecciones judiciales.

También es cuestionado el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, que evita las sesiones de esta instancia legislativa para no aplicar el reglamento y poner en mesa el tratamiento de los proyectos de ley denominados antiprórroga 073 y 075. Por lo tanto, la paralización ha sido visible desde que asumió la conducción.

Además, ahora está en el “ojo de la tormenta” debido a una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, la Fiscalía de La Paz abrió una investigación con base en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Aunque él niega haber sido notificado con este proceso.

Rodríguez aparece circunstancialmente, algunas veces en las sesiones, y en otras, intentando buscar algunas salidas a las elecciones judiciales. Ha sido fuertemente criticado por su posición en torno a la Ley 348.

Para el diputado Yucra, Andrónico “hace un cálculo político y no tiene pensamiento propio, sino que alguien más le da instrucciones”; el presidente del Senado es uno de los hombres de confianza del expresidente Evo Morales.

El diputado Yucra admitió que hay una crisis de liderazgo en el primer poder del Estado, sumó la situación de división en la que están sumidas las tres fuerzas políticas que tienen representación en el legislativo: el Movimiento al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. Escenario que genera un clima de ingobernabilidad en la Cámara Baja, principalmente.

“Evidentemente estamos viendo (una crisis) porque no hay un liderazgo en la Asamblea Legislativa por eso tenemos varios vacíos en hacer consensos y no podemos avanzar en tratar leyes”, añadió Yucra a esta agencia.

Los legisladores de oposición y oficialismo coinciden que la ALP ha perdido fuerza y está siendo desplazada por el Ejecutivo, porque un grupo de ministros del gabinete del presidente Arce cercenó su facultad de interpelación. Un amparo constitucional sobre el tema sigue en el Tribunal Constitucional, desde el año pasado, sin ser resuelto.

El diputado de CC Oscar Balderas sostiene que la ALP atraviesa uno de sus momentos más “nefastos” de la historia democrática del país, porque sus “líderes” no cumplen ni siquiera el reglamento de ambas cámaras y mucho menos la Constitución Política del Estado.

“Vemos que la Asamblea se ha convertido en una chacota, en un escenario de vale todo donde parece un ring porque hay tomas de testeras, hay todo menos un debate que esté enmarcado en el bienestar del país. Eso da mucha pena”, declaró Balderas a este medio.

El diputado “evista” Renán Cabezas observó que Choquehuanca no lidere el funcionamiento del legislativo como le manda la constitución, «está ausente” y no puede elaborar una agenda legislativa, sostuvo; mientras que en relación a Huaytari dijo que no quiere tratar leyes antiprórroga.

El senador de Creemos Henry Montero cree que en el último tiempo Rodríguez está intentado asumir un liderazgo, por eso convocó a las tres fuerzas políticas para consensuar en especial sobre las elecciones judiciales.

Las bancadas políticas también lidian son sus problemas internos. El Movimiento al Socialismo dividido en dos facciones, otros hablan hasta de tres: arcistas, evistas y choquehuanquistas; aunque los seguidores del Gobierno y de Evo Morales son los más visibles y enfrentados.

La bancada de Creemos tiene tres tendencias, los denominados “camachistas” que son los leales al gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro; otro grupo liderado por el diputado José Carlos Gutiérrez y otro grupo menor de los diputados de la UCS.

Comunidad Ciudadana no es la excepción, están enfrentados los “mesistas” que mantienen el vínculo directo con Carlos Mesa; los disidentes que son críticos a las acciones y la visión “adulto-centrista” de CC y según algunas fuentes están algunos del FRI, en otro grupo.