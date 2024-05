Ayudan a un ingeniero de 68 años que fue abandonado y dormía en una plaza de El Alto

El hombres está recibiendo atención médica y buscan a su hijo.

Don Miguel, un adulto mayor de 68 años que se había graduado como ingeniero ambiental, recibió la solidaridad de los vecinos de la Plaza Humbolt y de la alcaldía de El Alto, mismos que se conmovieron con la historia de este hombre que pasaba las noches en medio del abandono.

La historia fue reflejada por el medio RTP Bolivia de La Paz, quienes mostraron su solidaridad con la historia de don Miguel y obtuvieron la respuesta inmediata del municipio.

La primera ayuda, llegó por parte de los vecinos, pues se organizaron y le llevaron ropa abrigada, alimentos y frazadas, y pidieron a la población, no abandonar a los adultos mayores, pues ellos cuidaron a sus hijos cuando eran pequeños.

“A mí, me da pena, pero los vecinos lo han visto, que diosito me lo bendiga, y ojalá que no toque que nos abandonen a nosotros igual”, dijo una de las vecinas a RTP.

El apoyo más fuerte, vino por parte de la alcaldía de El Alto, que gestionó la atención médica para don Miguel y el traslado a una clínica de salud mental, pues indicaron que requiere de ese tipo de atención.

Además, lograron hallar a parte de la familia de don Miguel, una mujer ya adulta que se acercó a él y logró brindarle consuelo.

“Hola papito, aquí estamos, vas a estar bien, tranquilo (…) No lo hemos visto por mucho tiempo, ha desaparecido mucho tiempo”, dijo una de las familiares de don Miguel a RTP.

Indicaron que don Miguel tiene un hijo, y ahora están en busca de él, en tanto, continuará recibiendo atención médica, y contará con un lugar donde poder dormir.