Bascopé: «No hay confianza en magistrados que dijeron que la repostulación de Evo era un derecho»

El constitucionalista, Williams Bascopé, manifestó que desconfía del pronunciamiento del TCP, sobre la constitucionalidad del Decreto 5143.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

El analista constitucionalista, Williams Bascopé aseguró en el programa Que No Me Pierda, que no confía en el Tribunal Supremo Constitucional, porque ‘hace muchos años, fue el Tribunal Constitucional el que dijo que era derecho humano reelegirse eternamente”, manifestó el analista.

Bascopé explicó la duda que tienen sobre el desempeño del Tribunal Constitucional, puesto que, no cree que “estos ciudadanos tengan la talla para decir que el decreto Supremo tiene una 6 o 7 inconstitucionalidades. La verdad desconfío y ojalá me esté equivocando y el Tribunal Constitucional declare otra cosa”, afirmó.

Esta afirmación fue realizada a partir de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deja en suspenso de manera temporal la aplicación del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales, en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta, hasta que se emita la correspondiente sentencia constitucional plurinacional.

Si bien, el analista asegura que es necesario la actualización de la ley, esta no debería hacerlo mediante un decreto, sino mediante Ley previo tratamiento de la Asamblea.

“El decreto pretende arreglar lo que pasa en Derechos Reales, pero lo que hace es suprimir y extinguir los derechos”, señaló Bascopé.

La desconfianza en el decreto 5143, según el analista, se centra en que el Agetic deberá implementar un registro único en conjunto con el Consejo de la Magistratura, además implica que se debería las personas deberán realizar una reinscripción de sus propiedades, incluso las agrarias.

En este sentido aconsejó al Gobierno que, «en vez de estar metiéndose en líos sobre la propiedad privada», se ocupe de problemas más urgentes, como el tema económico, y la tensión política con Evo Morales.