Senador Loza afirma que no harán caso a “ningún prorrogado” y que Andrónico trabajará en horas lo que no se hizo en meses

El legislador evista señaló que al convocarse a sesión plenaria no se comete ningún delito.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

Ante amenazas de legisladores arcistas de iniciar procesos contra Andrónico Rodríguez como presidente Interino de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), si convoca a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley 073 y 075, el senador evista Leonardo Loza manifestó que no harán caso a “ningún prorrogado” y que el titular del legislativo convocará a sesión para trabajar y puede hacer en horas lo que no se hizo en meses.

“Para mí el tiempo sobra y estoy seguro que lo que no se ha hecho en tres o cuatro meses, lo que no ha hecho David Choquehuanca, en dos o tres horas, seguro, a la cabeza de Andrónico podemos lograr y responder con distintos temas y aprobarlos”, anticipó Loza luego de ser consultado si en pocas horas se logrará tratar los proyectos antiprórrogas.

Consultado sobre si puede ser procesado como lo anticiparon algunos legisladores artistas, señaló que si bien hay un fallo de una sala plena, no tienen por qué hacer caso y que consideran que algunos legisladores como Jerges Mercado, sólo quieren amedrentarlos y entrometerse en el trabajo que hacen.

Lea también:

“Eso no va a impedir nuestro trabajo, nosotros no tenemos porqué hacer caso a ningún prorrogado en nuestro país. Nuestro hermano Andrónico no tiene miedo por trabajar, por aprobar leyes en beneficio del pueblo boliviano, no vamos a tener miedo a ningún amedrentamiento ni a ninguna amenaza como lamentablemente algunos intentan hacer”, consideró.

Agregó que si Andrónico convoca, si él decide colocar en la agenda o temario muchos temas o leyes pendientes, así como el 073 y el 075, no tendrán temor en rechazarlo o aprobarlo, pero para eso se tiene que convocar a sesión plenaria y en eso no se cometerá ningún delito.

En horas de la mañana, el jefe de la Bancada Nacional del MAS en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, señaló que si el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, convoca a una asamblea para tratar los proyectos de ley 073 y 075 incurrirá en un acto delictivo.