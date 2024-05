Ben Affleck y Jennifer Lopez habrían terminado su matrimonio por su forma de lidiar con la atención mediática

“Ben odia toda la atención y le resulta muy incómoda. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, declaró una fuente a People.

Ben Affleck nunca disfrutó de los paparazzis, lo que terminó por crear tensiones en el matrimonio REUTERS/Mario Anzuoni

Fuente: Infobae

Las diferentes perspectivas de Ben Affleck y Jennifer Lopez han sido el epicentro de los conflictos en su matrimonio, según informan fuentes a PEOPLE. Los actores, que se casaron en 2022 tras retomar su romance dos décadas después de haber cancelado un compromiso anterior, actualmente viven separados en Los Ángeles en medio de la tensión reportada entre ambos.

El fin de semana fueron fotografiados sonriendo juntos y han seguido usando sus anillos de boda en público. Sin embargo, múltiples fuentes indicaron a PEOPLE que hay una tensión en su relación.

“Simplemente tienen enfoques muy diferentes cuando se trata de la atención mediática. Ben odia toda la atención y le resulta muy incómoda. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, comentó un informante.

Ben odia toda la atención y le resulta muy incómoda. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, explicó una fuente a People Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Una fuente de la industria cinematográfica señaló que Affleck, de 51 años, siempre ha estado impresionado por la ética de trabajo y el éxito de Lopez en la industria. Sin embargo, “compartir siempre su vida no es su estilo”. Aunque admira eso de ella, no lo hace feliz y causa estrés en su vida y luego en la de ella. No hay duda de que sus diferentes estilos chocan, añadió la fuente.

Otra fuente del mundo de la música mencionó que Lopez, de 54 años, “necesita esa expresión, pero Affleck simplemente no se siente cómodo con ello”. Después de un tiempo, esto causa tensión en la relación. Él es más introspectivo y privado. Ella prefiere abrir su corazón a sus fans y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes y ha sido difícil en la relación cotidiana, detalló la fuente.

“Siempre ha habido choques en sus estilos, en cómo manejan los problemas y sus acciones, pero nada ha detenido su amor a lo largo de los años. Esta es una gran historia de amor”, dijo la fuente. Los representantes de Lopez y Affleck no han respondido a las solicitudes de comentarios de PEOPLE.

Jennifer Lopez admitió que Ben no se sentía cómo con «convertirse en la musa» detrás de su nuevo álbum de estudio (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Lopez, quien se prepara para una gira y el lanzamiento de su nueva película de ciencia ficción “Atlas” en Netflix, recientemente presentó un álbum, “This Is Me… Now”, y un filme inspirado en su romance con Affleck. Junto con esto, se estrenó un documental titulado “The Greatest Love Story Never Told”, en el cual Affleck participó y habló sobre su matrimonio.

“Al volver a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales”, comentó Affleck en el documental. “Luego me di cuenta de que no es justo pedir eso. Es como si te casaras con un capitán de barco y dijeras ‘Bueno, no me gusta el agua’”.

El actor, quien comparte tres hijos con su exesposa Jennifer Garner, se describió a sí mismo y a Lopez como “dos personas con diferentes enfoques tratando de aprender a comprometerse”.

Affleck le pidió a su esposa que no hicieran de su relación un circo mediático, algo que Lopez no pudo cumplir (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Por su parte, Lopez, quien tiene dos hijos con su exesposo Marc Anthony, reconoció en el documental que no creía que Affleck estuviera “muy cómodo con que ella hiciera todo esto”, en referencia a usar su vida privada como inspiración creativa. “Él me ama, sabe que soy una artista y me va a apoyar en todo lo que pueda porque sabe que no puede evitar que haga la música que hago”, dijo. “Pero eso no significa que se sienta cómodo siendo la musa”.

Durante una proyección de “The Greatest Love Story Never Told” el 13 de febrero, Lopez se emocionó al agradecer a Affleck en un discurso: “Está la persona que inspiró esto para mí, que me ha inspirado toda mi vida. Y sé que odia que esté haciendo esto ahora mismo… Él simplemente dice, ‘Por favor, cállate’. ¡No! Y yo digo no. Digo, te amo y gracias por creer en mí y ayudarme a creer en mí misma”.

Ambas estrellas han hablado sobre lo que salió mal en su relación anterior y cómo las cosas han cambiado ahora que están juntos de nuevo. Lopez dijo a PEOPLE en febrero de 2022: “Hemos estado en el ojo público el tiempo suficiente para saber quiénes somos como personas y qué es lo que realmente importa y lo que no importa. Vivimos nuestras vidas de una manera de la que podemos estar orgullosos y nuestros hijos también. Operamos desde un lugar de amor y respeto por todos en nuestras vidas y eso es muy importante para nosotros”.

Agregó en ese momento: “Sabemos cuál es la verdad [y] la mantenemos sagrada”.