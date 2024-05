Bloqueos: Gobierno alerta perjuicio para combustible

El Gobierno manifestó este domingo su disposición al diálogo, en respuesta al bloqueo nacional de caminos anunciado por el transporte pesado nacional e internacional para los días 3 y 4 de junio. El Ejecutivo de Luis Arce advirtió que la medida de presión, además de impactar negativamente en la economía nacional, impedirá el normal suministro de combustibles en el país.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, aseguró que “las puertas están abiertas para el diálogo”, al ser consultado sobre la amenaza de bloqueo de ese sector. Asimismo, señaló que ese tipo de medidas supondrán un “retroceso y regresión económica”.

Los transportistas decidieron llevar a cabo un bloqueo nacional de caminos los días 3 y 4 de junio, en demanda del suministro normal de combustibles y una dotación regular de dólares. Según el representante del sector, Héctor Mercado, esta decisión se tomó debido a la falta de respuesta a sus reclamos por parte del Gobierno.

CONTRA SENTIDO

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por su lado, cuestionó esta determinación, argumentando que afectará el suministro normal de carburantes en el país, contradiciendo los propios intereses del sector transportista.

Dorgathen enfatizó que bloquear las carreteras no es la solución, sino buscar un entendimiento para comprender la situación real del abastecimiento de combustibles, así como el nivel de subvención estatal.

“La lógica de ‘voy a bloquear porque no hay combustible’ no tiene mucho sentido. Si bloqueo, el combustible no va a llegar”, advirtió en declaraciones a Bolivia tv.

TRANSPORTISTAS

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte, Héctor Mercado, informó que la decisión se adoptó el sábado en un ampliado nacional, en Cochabamba, luego de que el Gobierno no respondiera a una solicitud de audiencia con el Presidente desde el pasado 20 de mayo.

“Hemos mandado una nota el 20 de mayo al Presidente para que nos pueda escuchar y llamarnos a una reunión. Sin embargo, hasta esta fecha, no hemos sido escuchados. Es por eso que se ha determinado, por mayoría de las bases, salir a un bloqueo contundente el día 3 y martes 4 (de junio)”, anunció el dirigente en una conferencia de prensa, en la que pidió de antemano “disculpas” a la población.

Mercado explicó que los choferes exigen la abrogación del Decreto Supremo 5146, que regula los contratos entre transportistas y el transporte internacional, y soluciones ante la “escasez de combustibles”, además del fin de los “abusos” por parte de las aduanas en las carreteras.

También advierten con movilizarse “por falta de divisas, de los dólares”, según dijo el dirigente.

Además, aseguró que los transportistas sufren represalias por parte de Impuestos Nacionales al imponerle multas, por lo que exigió acabar con esa práctica.

Por otro lado, Mercado afirmó que Lucio Gómez, dirigente nacional del transporte, no representa a ese sector. “Este es el verdadero transporte nacional e internacional. El señor Lucio Gómez no es representante del sector”, afirmó.

DÓLARES

En las últimas horas, el Banco Central de Bolivia afirmó que el sistema bancario tiene más de $us 400 millones para poner al servicio del público, mientras que el mismo BCB dijo contar con $us 58 millones y aguarda el ingreso de más divisas por exportaciones durante el mes de junio.

Los gremialistas también advirtieron con medidas de hecho

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales, Jesús Cahuana, informó que dieron un plazo hasta el 8 de junio al Gobierno central para abrogar el Decreto Supremo 4732 y brindar una explicación clara al pueblo boliviano sobre el problema del dólar.

Cahuana dijo que los gremiales, reunidos en un ampliado nacional en Cochabamba, determinaron que, si para esa fecha no hay respuesta, a partir del 10 iniciarán marchas en todo el país.

“Le damos plazo al Gobierno hasta el 8 de junio y el 10 estaríamos haciendo un bloqueo, un paro nacional en todo el territorio de Bolivia. Si no, solucionan los cuatro puntos que aún faltan”, manifestó, de acuerdo con un despacho de la radio Pío XII de la red Erbol.

Los gremiales piden actualizar el régimen simplificado con el tratamiento a Ley y su Reglamento con la comisión económica de la Confederación; resolver la escasez de dólares en los bancos para mitigar el impacto en los precios de los productos importados de la canasta familiar. Pide abrogar el DS 4732, porque, según ellos, es considerado anticonstitucional al afectar al patrimonio ganado; y, finalmente, exigen reducir los aranceles de importación a través de la Aduana Nacional.

Cahuana dijo que esperan una respuesta a sus demandas en relación al tema de la Aduana y del régimen simplificado, que solamente el Gobierno puede solucionar.

Sugirió que les convoquen para instalar mesas de trabajo y de esa manera puedan abordar las demandas de orden aduanero y la actualización del régimen simplificado.

“Lo demás está en manos del gobierno, el tema de abrogar el decreto supremo sobre transferencias de bienes y el tema del dólar”, indicó.